遭哈瑪斯扒光遊街「德正妹傳還活著」　母曝傷勢求助：情況危急

記者黃翊婷／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，30歲的德國女刺青師夏妮（Shani Louk）遭擄走，網路上甚至出現她疑似遭剝光衣物遊街示眾的影片。夏妮的母親表示，她收到相關消息指出，女兒還活著，但是頭部嚴重受創，希望德國政府能介入救援，早日將女兒救出，「情況危急，每一分鐘都很重要。」

▲夏妮（左）傳聞仍活著，母親瑞卡塔（右）呼籲德國政府介入救援。（圖／X、IG／shanukkk）

德籍以色列裔的夏妮日前與朋友一同參加在以色列舉辦的音樂祭，沒想到卻遇上哈瑪斯襲擊，朋友們順利逃脫之後，卻發現夏妮與男友失蹤了。隨後社群平台上便出現一段令人不安的影片，一名近乎全裸的女子遭甩到武裝皮卡的後車斗遊街示眾，女子一動不動，其中一條腿還呈現極不自然的凹折狀態。

夏妮的母親瑞卡塔（Ricarda Louk）認為影片中的女子可能是她失聯的女兒。根據德國媒體《Bild》報導，瑞卡塔表示，她尚未收到任何正式消息，但有巴勒斯坦人士透露，夏妮目前還活著，只是人在醫院裡，「我們現在有理由相信夏妮還活著，但頭部嚴重受創，情況危急，每一分鐘都很重要。」

不過，以色列、德國以及巴勒斯坦官員都尚未證實夏妮的下落，以及人是否還活著等消息。瑞卡塔呼籲，當地人告訴她，只有德國政府正式介入，夏妮才有可能得報幫助，因此她希望德國政府能夠迅速行動起來，早日將女兒救出。