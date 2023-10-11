奪命3秒！巴西跳傘員失控踢破觀眾腦袋　釀1死3傷

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas no sábado (7) após serem atingidos acidentalmente por um paraquedista durante apresentação no festival Itápolis Aero Music, em Itápolis/São Paulo.



Idoso de 63 anos morreu e duas mulheres de 25 e 52 anos ficaram feridas. pic.twitter.com/LMi6RTdY4t — Notícias@.com (@SilvaAdauto) October 9, 2023

記者黃翊婷／綜合報導

巴西聖保羅（Sao Paulo）伊塔波利斯日前舉辦音樂節，主辦單位請來跳傘員進行空中雜技表演，沒想到跳傘員在表演時突然失控，飛速下降至人群中，當場「踢飛」63歲觀眾蓋多的頭部，導致對方死亡，另外還有2名民眾受傷。

▲跳傘員急墜人群中，民眾上前關心傷者。（圖／翻攝自X／@SilvaAdauto）

根據《太陽報》報導，主辦單位邀請跳傘員在音樂節表演空中雜技，8名跳傘員從飛機上跳下，其中1人卻因為裝備失控，快速下墜至人群中，並擊中63歲的蓋多（Wagner Rubens Gaido）和另外2人，一旁民眾目擊全程嚇得發出驚叫聲，還有不少熱心人士趕緊上前關心傷者。

然而，蓋多因為被擊中頭部，倒地時頭部重創血流不止，當場死亡；另外2名受傷民眾與跳傘員皆被送往當地醫院急診，傷勢不明。整個奪命過程僅3秒鐘，相關影片在網路上傳開，也掀起各地網友關注。

主辦單位強調，活動過程符合國家民航局與消防局發布的安全規範，後續會配合警方調查。而死者蓋多是當地某銀行的經理，家人已著手辦理後事，並在9日將他安葬於家鄉的公墓。