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哈瑪斯狂射百枚火箭彈報復！警告以色列南部居民「限時內離開」

▲▼哈瑪斯向以色列投擲5000多枚火箭炮，警方協助平民逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯向以色列投擲5000多枚火箭炮，警方協助平民逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

以巴衝突迄今造成約1600人喪命，在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯入侵以色列攻擊之後，以色列也開火反擊加薩市中心。對此，哈瑪斯10日晚間表示，已向以色列南部城市亞實基倫（Ashkelon）發射數百枚火箭彈，並警告該地居民，「在當地時間下午 5點前（台灣時間晚間10點前）離開該城市。」

綜合CNN及《衛報》，以色列國防軍（IDF）連夜轟炸加薩，砲火一直持續至10日上午，轟隆巨響不絕於耳，多架戰機在上空飛行。根據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）聲明，自7日哈瑪斯突襲以色列、引發以色列大規模空襲加薩走廊以來，加薩走廊已有超過18萬7500人流離失所。

▲哈瑪斯7日向以色列展開1973年以來最嚴重襲擊，至今已造成逾千人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯7日向以色列展開1973年以來最嚴重襲擊，至今已造成逾千人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

對此，哈瑪斯10日晚間透過Telegram表示，已向亞實基倫發射數百枚火箭彈，以做為以色列造成加薩平民流離失所的回應。事實上，哈瑪斯發言人同一天就曾發出警告，要求亞實基倫的居民在當地時間下午 5點前離開該城市，並揭露一段火箭彈飛過天空畫面。

據統計，至今為止已經有超過1008名以色列人遭到哈瑪斯殺害，逾3418人受傷；而加薩的死亡人數則上升至 830人，另有 4250 人受傷。

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