哈瑪斯持槍視角曝！猛攻埃雷茲檢查站爆激烈槍戰　以軍棄械投降

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發射5000枚火箭彈，並潛入以色列境內，除了屠殺百姓外，也與以色列軍方正面火拼，試圖從以色列手裡奪回他們在1967年失去的領土。

網上最近流出一段現場畫面，顯示哈瑪斯分支卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）一群武裝分子7日沿著隔離牆進入以色列境內後，直接衝到了以色列和加薩走廊之間的埃雷茲檢查站（Erez）。

▲哈瑪斯7日奪取了埃雷茲檢查站。（圖／翻攝自X）

從這段影音皆經過處理的影片可見，哈瑪斯成員抵達埃雷茲後，首先朝圍牆內部扔了一顆炸彈，並高喊「真主至大」（Allahu Akhbar）。接著，他們從炸開的洞闖入埃雷茲檢查站，剪破圍籬徑直而入。

很快的，哈瑪斯成員迎來了頑強抵抗的以色列國防軍，但卡薩姆旅的戰士反應也很迅速，以軍才剛露出個頭，哈瑪斯就立即將槍口對準他們開火，雙方當場展開了一場激烈的槍戰。

▲埃雷茲檢查站內激烈槍戰的畫面曝光。（圖／翻攝自X）

從哈瑪斯戰士的第一視角可見，火拼現場塵土飛揚，被打出的彈殼也一顆顆往空中狂飛，場面駭人。經歷一場猛烈對戰後，哈瑪斯成功奪下了埃雷茲檢查站，還俘虜了站內的幾名以色列軍人。

這些以色列士兵戰敗後，十分配合地將雙手放在腦後，蹲坐在地板上，但哈瑪斯成員卻凶狠地對他們又拉又踹，強迫他們跟著哈瑪斯部隊離開。卡薩姆旅在網上放出相關影片後，瞬間吸引了不少網友熱議，但以色列官方至今尚未就此事做出任何回應。

▼哈瑪斯在埃雷茲檢查站俘虜了至少3名以色列軍人。（圖／翻攝自X）