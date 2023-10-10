幕後黑手？　伊朗最高領袖首發聲：哈瑪斯突襲「是以色列的錯」

▲ 伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日進攻以色列以來，伊朗頻頻被指涉入其中。衝突爆發第4天，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）10日首度發聲，否認參與哈瑪斯行動，但認為遇襲應歸咎於以色列本身，且以軍情報失靈釀下無法彌補的挫折。

綜合BBC及《路透》，以色列與哈瑪斯7日交火以來，哈米尼10日首度發表電視談話，讚揚哈瑪斯對以色列發動攻擊，「我們親吻那些策畫襲擊猶太復國主義政權者的手。」

▲ 伊朗民眾上街支持巴勒斯坦。（圖／路透）

美國9日指控，伊朗參與哈瑪斯對以色列的攻擊行動，但並無情報或證據支持，軍方也警告伊朗，不要捲入這場危機，以免衝突擴大。哈米尼對此予以否認，但稱以色列在情報上的挫敗無法彌補，「這次破壞性震盪摧毀以色列關鍵建築，無法輕易修復……這場災難要歸咎於猶太復國主義政權本身的行為。」

哈米尼指出，「占領政權試圖將自己描繪成受害者，藉此進一步升級罪行」，但以色列「算錯了」，轟炸加薩將點燃更強烈的怒火，「招致更大的災難」。

以色列長期指責伊朗，透過軍援哈瑪斯煽動暴力；不承認以色列的德黑蘭則聲稱，僅向哈瑪斯提供道義及財政支持。