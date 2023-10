女嬰命喪空襲！父親哭著「哄她長眠」給最後擁抱　心碎畫面曝光

▲女嬰被空襲炸死,父親悲傷把孩子擁入懷中。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以巴衝突迄今造成約1600人喪命,在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯入侵以色列攻擊之後,以色列也開火反擊加薩市中心。然而砲火無情撕碎一個個平民家庭的心,巴勒斯坦一名女童遭以色列炸死,父親哭著把她的嬌小身軀擁入懷中,輕撫著她的背部,在醫院「哄她長眠」給她最後一次擁抱,這一幕心碎畫面惹哭許多網友。

When we comfort our child or grandchild to sleep tonight, spare a moment to emphatise with this????????father whose child was killed by????????bombs and the father is hugging her for the last time before laying her to eternal sleep.pic.twitter.com/sdSBx4Rjkg