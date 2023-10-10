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女嬰命喪空襲！父親哭著「哄她長眠」給最後擁抱　心碎畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲女嬰被空襲炸死，父親悲傷把孩子擁入懷中。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以巴衝突迄今造成約1600人喪命，在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯入侵以色列攻擊之後，以色列也開火反擊加薩市中心。然而砲火無情撕碎一個個平民家庭的心，巴勒斯坦一名女童遭以色列炸死，父親哭著把她的嬌小身軀擁入懷中，輕撫著她的背部，在醫院「哄她長眠」給她最後一次擁抱，這一幕心碎畫面惹哭許多網友。

星洲網報導，依據兒科顧問醫師慕沙莫哈末諾丁（Musa Mohd Nordin）轉發的影片，這名女嬰當時已經完全沒有反應，儘管父親用雙手舉起她，她一動也不動。

貼文提到，這名男子的女兒被以色列發動的空襲炸死，當得知壞消息趕到醫院的時候，只能抱著孩子遺體哭泣，並在女兒永遠沉睡之前，最後一次把她擁入懷中。

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