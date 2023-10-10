噁！麵下鍋不久「浮出頭髮」　男傻眼：醬汁也有異味

▲2人把麵下鍋不久後，湯裡竟出現一撮頭髮。（圖／臉書Prince Syed Shahid）

圖文／CTWANT

噁！馬來西亞有名網友日前把麵下鍋不久後，湯裡竟出現1撮頭髮，而且還連續2次都出現這離譜的情況，事後他也把影片上傳在臉書，網友看到後，則建議原PO把頭髮拿去做DNA化驗，但也有人懷疑是造假。

據《星洲網》報導，網友賽宜（Prince Syed）於8日在臉書分享他和妻子煮麵的影片，影片中，2人把麵下鍋不久後，湯裡竟出現1撮頭髮，而後他將麵盛到碗裡，再把頭髮一根根挑出，讓他十分傻眼，不僅如此，他還控訴麵附的醬汁也有異味。

他也無奈的表示，他原本和妻子當天要煮麵賣叻沙，結果竟遇到這離譜的情況，而且「2次都一樣」，讓賣叻沙的計畫也臨時喊停。

影片上傳後，便引起大批網友熱議，有網友建議把頭髮拿去做DNA化驗，但也有人懷疑是賽宜為了點擊率製造效果，故意造假。對此，賽宜則否認，並說有員工可以作證。

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