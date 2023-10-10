18名泰人命喪以色列！泰國政府11日首批撤僑行動　帶15公民返國

▲已確定有16名泰國公民命喪以巴衝突。（圖／CFP）



文／中央社

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國政府今天表示，已經有18名泰國公民在衝突中死亡，首批撤離的15名泰國公民將在明天起飛，預計12日返國。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國外交部發言人坎查納（Kanchana Patarachoke）今天舉行記者會表示，自從哈瑪斯7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，泰國駐以色列大使館從罹難者的雇主方面得知消息，目前已經有18名泰國人喪生，另有9名泰國人受傷、11人被擄走。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業。

▲泰國政府11日將展開首批撤僑行動。（圖／CFP）



坎查納表示，約有5000名泰國公民在加薩地區工作，有3226人登記要返回泰國。

坎查納指出，泰國駐以色列大使館透過以色列航空將撤離首批泰國公民，明天從以色列出發，預計12日抵達泰國，首批撤離包括15名受傷的泰國人及已經被撤離至安全區的泰國人；下一波撤離的飛機預計18日起飛，將撤離80名泰國公民。

坎查納表示，泰國駐以色列周邊國家的大使館也正在向駐在國詢問，是否有替代路線可以撤離泰國公民，而對於被綁架的泰國公民，泰國政府正透過外交及所有可能的管道，表達擔憂和尋求協助。

內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，他要求各府府尹聯繫在以色列工作的泰國公民的家屬，看看他們是否有需要幫助，若這些家屬沒有收到家人從以色列寄回來的錢，內政部會考慮協助。