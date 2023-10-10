以色列宣布發放「1萬把步槍」　今起邊境志願者優先拿

▲以色列士兵。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列國安部長班-格維（Itamar Ben-Gvir）宣布，當地時間10日起，將向邊境社群、猶太人與阿拉伯人混居城鎮的志願者，發放上萬把突擊步槍。第一輪將分發4000把，接下來還會發放至少6000把。

班-格維在社群媒體X（前稱推特）發文表示，他已經指示國安部，向以色列兵工廠採購逾1萬把突擊步槍，並且分階段發放給邊境及混居城鎮。除了武器之外，也會一併發放頭盔及防彈背心等戰鬥裝備。

▲以色列國安部長班-格維。（圖／達志影像／美聯社）

班-格維也在同一篇貼文宣布，他任命已經退休、但自願出任的前以色列警察北方區指揮官拉維（Shimon Lavi ），擔任「平民戰鬥動員及武器計畫」負責人。

以色列陷入南北受敵局面，7日被巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩邊境突襲，8日又遭黎巴嫩真主黨越境轟炸。軍方10日聲稱，已重新控制遭入侵的加薩邊界，正在搜索境內殘存武裝份子，同時密集轟炸加薩、打擊哈瑪斯據點。

不過，《路透社》仍指出，以色列受到巴勒斯坦從邊境武裝滲透困擾，也著眼可能發生的內部摩擦。該國大多數人口是猶太人，但有20%阿拉伯少數族群，後者大多數人的身分認同為巴勒斯坦人。