南北受敵！以色列「北部2地」領空疑遭侵入　急派空軍升空探查

▲以色列北部的戈蘭高地和上加利利傳出領空疑被侵入的消息。圖為以軍8月在當地軍演的畫面。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

以色列北部與敘利亞交界地區10日傳出領空疑遭入侵,軍方隨即下令北部居民立刻進入防空洞內,並派遣空軍升空探查,所幸最後軍方排除了領空遭滲透的可能性。

據《以色列時報》報導,以色列10日證實,軍方收到通報,以色列與敘利亞交界的戈蘭高地(Golan Heights)和北部的上加利利(Upper Galilee)的領空疑似遭空中勢力侵入,於是以色列國防軍(IDF)立即部署空軍部隊到相關地區進行搜索。

BREAKING - IDF checking infiltration of airspace over Golan & Upper Galilee.

Residents of northern Israel have been ordered to remain in bomb shelters until further notice as the IDF says it is investigating an infiltration into Israel’s airspace in the Golan Heights. pic.twitter.com/lCpXIYlckW