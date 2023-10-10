美力挺以色列自衛！以軍密集轟炸加薩　打擊200多處哈瑪斯據點

▲ 加薩市遭以色列空襲，許多建築燒得一片焦黑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方10日聲稱，重新控制遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」入侵的加薩邊界，正搜索境內殘存的武裝份子，同時持續密集轟炸加薩，目標是打擊哈瑪斯據點。美方也向以色列表示，支持以國在遭受恐怖攻擊下發動自衛行動。

綜合CNN及《衛報》，以色列國防軍（IDF）連夜轟炸加薩，砲火一直持續至10日上午，轟隆巨響不絕於耳，多架戰機在上空飛行。

以軍說明，空軍每4小時對加薩發動一波密集空襲，在沿海黎瑪區（Rimal）及南部汗尤尼斯（Khan Yunis）打擊200多個目標，聲稱這些據點是哈瑪斯的「恐怖中心」（terror hub），「針對以色列的大量恐怖攻擊都是在這些地方進行」，將致力於確保哈瑪斯在戰爭結束時「不具任何軍事能力」，讓武裝份子在加薩無所遁形。

▲▼ 在加薩南部汗尤尼斯，巴勒斯坦人為以軍空襲罹難者舉行葬禮。（圖／路透）

儘管以軍聲稱主要打擊目標是哈瑪斯據點，但加薩地狹人稠且完全與外界隔絕的特性代表平民容易成為受害者，包括兒童。發言人赫克特（Richard Hecht）中校說明，區分軍事與民生目標並不容易，住宅建築中可能有武器庫，也可能是哈瑪斯領袖的住所。

美國國務卿布林肯當地9日則與以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）通話，表達支持以國在哈瑪斯恐怖攻擊下的自衛行動，並重申將努力確保哈瑪斯釋放人質，包括以色列人及巴西、墨西哥籍外國公民。美國總統拜登9日也聲明表示，其中很可能有美國公民。