一家五口遭哈瑪斯滅門！最小僅4歲　全家「最後燦笑合照」曝

▲塔瑪爾一家五口遭到哈瑪斯的武裝分子滅門殺害。(圖/X/@EladStr)



記者王佩翊/編譯

以色列政府公開了一張無辜家庭的合照,並證實照片中的家庭已經遭到哈瑪斯武裝分子殘暴滅門,全家五口無一倖存。被害者一家是在以色列距離加薩走廊邊界僅1.5英里處(約2.4公里)遭殺害,其中最小的孩子年僅4歲。

根據《鏡報》報導,以色列當局8日晚間在社群平台X(前身為推特)的官方帳號轉發了一則貼文。文中寫道,「塔瑪爾(Tamar)、約納塔(Yonatan)與他們的孩子沙查爾(Shachar)、亞貝爾(Arbel)、奧梅爾(Omer)。整個家庭都被哈瑪斯恐怖分子給殺害。願他們的記憶成為祝福。」

以色列政府同時公布了一張塔馬爾一家的合照,只見照片中一家五口全都露出燦爛笑容,沒想到卻成為最後紀錄。以色列前總理納夫塔利•貝內特(Naftali Bennett)則回應寫道,「整個家庭都被冷血殺害。看著他們快樂的臉,他們的愛。他們在尼爾奧茲慘遭巴勒斯坦恐怖分子殺害,只因他們是猶太人。」

▲巴勒斯坦人在被哈瑪斯摧毀的以色列坦克旁歡呼慶祝。(圖/達志影像/美聯社)



根據塔瑪爾的社交媒體記載,她是以色列內政部區域合作部門的顧問,她曾經服務於鼓勵教育倡議基金會,並擔任市政服務學員的項目負責人。而約納塔生前則是一名營運經理,同時種植小麥。

哈瑪斯7日從加薩走廊邊境入侵並突襲以色列南部後,截至目前為止雙方已超過1300人死亡。以色列8日正式宣布開戰,與此同時由伊朗支持的黎巴嫩真主黨則偷襲以色列北部,企圖雙面夾擊以國。

以色列9日宣布,將全面包圍加薩地區,封鎖該地區的電力、食物以及煤氣等一切日常生活所需。以色列國防部表示,「我們是在與人類動物戰鬥,所以會採取相應的行動。」自2007年以來,以色列一直限制並控制進出加薩走廊的貨物,並控制加薩的空域。

國際紅十字會認為以色列對加薩的封鎖違反了日內瓦公約,不過以色列官員已否認這項指控,並強調,這樣做是為了防禦哈瑪斯。

Remember their names. Tamar, Yonatan and their children Shachar (6), Arbel (6), Omer (4) were brutally murdered by Hamas terrorists in Kibbutz Nir Oz. An entire family vanished from the face of the earth. More than 700 Israelis were massacred by Hamas terrorists and the death… pic.twitter.com/Kdkf1mI6w8