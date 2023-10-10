一家五口遭哈瑪斯滅門！最小僅4歲　全家「最後燦笑合照」曝

▲塔瑪爾一家五口遭到哈瑪斯的武裝分子滅門殺害。（圖／X／@EladStr）



記者王佩翊／編譯

以色列政府公開了一張無辜家庭的合照，並證實照片中的家庭已經遭到哈瑪斯武裝分子殘暴滅門，全家五口無一倖存。被害者一家是在以色列距離加薩走廊邊界僅1.5英里處（約2.4公里）遭殺害，其中最小的孩子年僅4歲。

根據《鏡報》報導，以色列當局8日晚間在社群平台X（前身為推特）的官方帳號轉發了一則貼文。文中寫道，「塔瑪爾（Tamar）、約納塔（Yonatan）與他們的孩子沙查爾（Shachar）、亞貝爾（Arbel）、奧梅爾（Omer）。整個家庭都被哈瑪斯恐怖分子給殺害。願他們的記憶成為祝福。」

以色列政府同時公布了一張塔馬爾一家的合照，只見照片中一家五口全都露出燦爛笑容，沒想到卻成為最後紀錄。以色列前總理納夫塔利•貝內特（Naftali Bennett）則回應寫道，「整個家庭都被冷血殺害。看著他們快樂的臉，他們的愛。他們在尼爾奧茲慘遭巴勒斯坦恐怖分子殺害，只因他們是猶太人。」

▲巴勒斯坦人在被哈瑪斯摧毀的以色列坦克旁歡呼慶祝。（圖／達志影像／美聯社）



根據塔瑪爾的社交媒體記載，她是以色列內政部區域合作部門的顧問，她曾經服務於鼓勵教育倡議基金會，並擔任市政服務學員的項目負責人。而約納塔生前則是一名營運經理，同時種植小麥。

哈瑪斯7日從加薩走廊邊境入侵並突襲以色列南部後，截至目前為止雙方已超過1300人死亡。以色列8日正式宣布開戰，與此同時由伊朗支持的黎巴嫩真主黨則偷襲以色列北部，企圖雙面夾擊以國。

以色列9日宣布，將全面包圍加薩地區，封鎖該地區的電力、食物以及煤氣等一切日常生活所需。以色列國防部表示，「我們是在與人類動物戰鬥，所以會採取相應的行動。」自2007年以來，以色列一直限制並控制進出加薩走廊的貨物，並控制加薩的空域。

國際紅十字會認為以色列對加薩的封鎖違反了日內瓦公約，不過以色列官員已否認這項指控，並強調，這樣做是為了防禦哈瑪斯。