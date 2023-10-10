南韓軍隊捐血　士兵驗出染「愛滋病毒」！疾病廳3年後才通知

▲南韓一名士兵入伍期間參加團體捐血驗出感染愛滋病毒。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓一名男子3年前在服役期間曾隨軍隊一同進行團體捐血，然而負責抽血的韓國紅十字會（大韓赤十字社）卻在他的血液樣本中，發現其感染愛滋病毒（HIV），因此通報疾病廳。但疾病廳卻未通報士兵與當地保健所，直到3年後才完成通知手續。

根據《中央日報》報導，A男2020年4月入伍期間，在軍中參加團體捐血活動，然而負責處理捐血事宜的韓國紅十字會卻根據男子的血液驗出他感染愛滋病毒，隨後通報疾病廳。

根據南韓愛滋病預防法，紅十字會一旦發現捐血者感染愛滋病毒，必須在24小時內通知疾病廳。而疾病廳則會通知感染者戶籍地的保健所與地方政府，其感染愛滋病毒的事實，同時有義務對其展開疫調。

然而疾病廳3年前接獲通知後，卻沒有通知當事人與保健所，直到3年後的2023年8月，才通知保健所。A男疑似因為疾病廳的業務過失，在不知道感染愛滋病毒的情況下，持續在軍隊服役，直到退伍。

對此，疾病廳則強調，並沒有法規規定必須在限定時間通知軍隊、保健所。根據疾病廳向國會保健福祉委員會成員、民主黨議員金榮珠所提出的資料，光是在2018年至2022年的5年內，疾病廳接獲紅十字會的愛滋病毒感染通報後，超過24小時才通知當地保健所的案例超過53例。