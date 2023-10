衝突升級！以色列全民皆兵超自發　滯留台人曝「這2點」值得學習

▲以巴7日爆發衝突,滯留當地的台灣人描述他在當地看到的景象。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者李雅雯上海10日電

以巴衝突升級,以色列處於戰爭狀態,一名前往旅遊滯留當地的台灣人,頻被空襲警報、空城、機場擠滿人畫面震懾,他說,當地人民的戰爭危機意識、避難動員訓練值得台灣學習。

37歲陳偉恩日前抵達以色列自助旅遊,預計當地時間(下同)11日離開返台,過程中遇到以巴衝突升級戰事,他於10日凌晨2時許透過電話連線接受中央社記者採訪。

他說,旅遊前段時間沒有任何徵兆預警接下來將會發生的事情,一切都是「歲月靜好」;7日抵達以色列第3大城海法,再轉往周邊其他城市享受當地美景、人文,卻也在這個時間點接獲當地人訊息告知「有空襲警報,請萬事小心」。

他坦言,看到提醒訊息的當下沒有任何掛心,照著原有計畫繼續走行程,直到8日從北部回到第2大城、位於中部的特拉維夫,這才發現事情狀況惡化到超出想像,完全不在過往經驗範圍內。

「路上沒有人,只有外送員,店家全部關了」,他說,特拉維夫街景像疫情封城狀態,沒有人、沒有車,只有外送員和狗,酒吧街應該是個熱鬧不夜城,現在卻冷清得讓人害怕,天空持續有直升機盤旋,為嚴肅氣氛增添更多緊張。

