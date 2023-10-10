「世界第一AV女優」遭開鍘！力挺巴勒斯坦慘了　頻道內容全被刪除

▲曾被譽為「世界第一AV女優」米婭卡莉法（Mia Khalifa）。（合成圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

由於以色列近幾年不斷擴大屯墾區侵占巴勒斯坦人的家園，加薩走廊（GazaStrip）的巴勒斯坦遜尼派準政府及軍事組織「哈瑪斯」（Hamas），於當地時間7日凌晨向以色列發射數千枚火箭彈，並同時以海陸空方式突襲以色列邊境，雙方正式進入戰爭狀態。而曾被譽為「世界第一AV女優」、黎巴嫩裔美國明星米婭卡莉法（Mia Khalifa）更是直接在Ｘ平台上，不畏歐美主流輿論，公開支持巴勒斯坦。沒想到美國男性成人雜誌《花花公子》（Playboy）卻率先開鍘，將米婭卡莉法的頻道從網站上移除。

據UNILAD的報導，30歲的黎巴嫩裔前美國AV女優米婭卡莉法7日在Ｘ平台上發文力挺巴勒斯坦，「如果有人看到巴勒斯坦的局勢，還不站在巴勒斯坦那邊，那他就是在支持種族隔離（apartheid），歷史將會證明這一切。」由於歐美主流輿論瀰漫著一股非常激進的政治正確氛圍，因此米婭卡莉法的發言隨即在留言區遭到網友無情批評。

或許深怕遭到米婭卡莉法波及，在2020年後改以線上形式發布內容的《花花公子》（Playboy）也決定與她撇清關係，並在聲明中通知讀者，《花花公子》已終止與米婭卡莉法的商業合作關係，「包括刪除《花花公子》創作者平台上米婭的頻道。」

聲明還指稱米婭卡莉法的言論「令人厭惡且應受譴責」，「在花花公子，我們鼓勵自由表達和建設性的政治辯論，但我們對仇恨言論採取零容忍政策。我們希望米婭明白她的言論和行為會產生什麼後果。」

美國向來提倡言論自由等普世價值，但若有公眾人物發表與猶太人或以色列有關的負面評論，都會遭到主流媒體大肆抨擊，甚至遭到「取消文化」（Cancel culture）抵制而丟失代言機會，經典案例有NBA球星厄文（Kyrie Irving）、美國饒舌天王肯爺（Ye）等人，米婭卡莉法如今也成為新的討伐對象。

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