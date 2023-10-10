哈瑪斯「假扮以色列軍人」誘開門！　他聽出阿拉伯口音1秒識破

▲2007年，2名哈瑪斯槍手持武器走在加薩地區街頭。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列展開大規模突襲，住在加薩邊境的辛德勒（Shindler）一家被槍聲與轟炸聲吵醒，不久後聽見有人宣稱「以色列國防軍」，闖入屋內並要求開門，幸好男主人聽出對方的阿拉伯口音，立刻戳破謊言。

CNN報導，辛德勒一家住在加薩邊境的集體農莊「凱里姆沙洛姆」（Kerem Shalom），距離哈瑪斯駕駛推土機剷倒邊境圍牆之處，僅有幾步之遙。而33歲男主人阿米柴（Amichai Shindler）與妻子蕾薇特爾（Revital Shindler）育有6個孩子。

蕾薇特爾回憶，7日清晨6點半，一家人就被紅色警報吵醒，於是慌忙躲進浴室，「到處都是槍聲，房子和客廳裡都是子彈。」此時，丈夫隱約聽見屋裡有人在說阿拉伯語，立刻衝上前去，緊緊抓住把手，不讓任何人進來。

門外的陌生人大喊，「我們是以色列國防軍士兵，我們想要進去。」但是，阿米柴馬上聽出這是阿拉伯口音，於是強硬回應「我們是不會開門的。」

▲加薩地區的民宅被擊中。（圖／達志影像／美聯社）



雙方一陣叫罵後，哈瑪斯武裝份子竟對著門丟了一枚手榴彈，爆炸力道讓阿米柴當場噴飛，幸好當時還隔著一扇門，因此幸運活了下來。他被緊急送往特拉維夫（Tel Aviv）的醫院，手臂截肢後倖存。

事實上，這已經不是辛德勒家族首度面臨恐怖攻擊。13年前，阿米柴的弟弟也在一場以巴衝突中遭武裝份子射殺，得年僅24歲。他的母親薩加利特（Sagalit）直言，要應對這種殺戮局面「太困難又悲傷了」，但一家人仍保持樂觀，希望傷者都能撐過來。

蕾薇特爾說，「我們相信阿米柴能夠活著脫身，其他傷者也會。我們想要和平，這就是我們所想要的。我們不害怕，我們會繼續住在這些地方。我們不會像他們所希望的那樣逃跑，因為這是我們的家，我們沒有別的家。」