麥卡錫改口了！　不排除再度出任美國眾院議長

▲美國眾議院議長麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上周遭罷免後，宣布不再競選議長。時隔不到一周，他9日接受採訪時改口稱，若共和黨人希望他官復原職，他願意再次出任眾院議長一職。

綜合紐約時報、彭博等報導，共和黨內目前由眾院2號人物史卡利塞（Steve Scalise）與眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）表態爭取議長一職，但多名共和黨議員指出，兩人都無法拿到當選議長所需的217票。眾議員勞勒（Michael Lawler）更說，黨團內不乏支持麥卡錫再次擔任議長的聲音。

當麥卡錫被問及是否想重掌議事槌時，他說，決定權不在他，這須由共和黨同仁做出決定，「我將讓議會做出決定，無論那是什麼」，他可以擔任任何職務。他也說，他贏得96%眾院共和黨人的支持，卻被4%共和黨人聯手民主黨把他罷免，這種做法是錯誤的。

由於共和黨內沒有一人擁有明顯領先優勢，共和黨9日晚間召開會議，並於10日舉行候選人論壇，競爭人選要在論壇上陳述自身觀點，11日上午進行共和黨閉門投票選出最終候選人，最快當日下午就能夠舉行正式議會選舉。

在新任議長就任之前，眾議院無法批准針對以色列的任何新援助或進行其他事務。麥卡錫呼籲，應該迅速採取行動應對危機。