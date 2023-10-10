絞肉機突啟動！清潔工遭捲入「輾成碎屍」　女兒目睹昏倒

▲ 巴特塞瓦尼擦拭絞肉機時，機器突然開始運轉。（圖／翻攝自fax.al）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘發生一起驚悚意外，一對母女在一家肉舖工作，有天母親清理絞肉機時，頭髮不慎捲進機器中，最終整個人被吸入輾碎，過程全被女兒目睹，導致她因衝擊過大一度昏倒送醫。

綜合《太陽報》及阿爾巴尼亞fax.al，50歲婦女巴特塞瓦尼（Lumiana-Anna Batsevani）和18歲女兒來自阿爾巴尼亞，在希臘西部邁索隆吉翁（Missolonghi）一家肉舖當清潔工，9月29日案發當天，巴特塞瓦尼被要求擦拭一台大型絞肉機，未料發生意外。

巴特塞瓦尼開始清潔後，絞肉機突然開始運轉，導致她的頭髮被捲入，接著整個人被吸進機器中，女兒見狀趕緊跑到街上求助，媽媽則在店內不斷尖叫求救，最終遭輾碎致死，還有一名路人走進店內目睹驚悚場景。

警消趕到後仍無法將巴特塞瓦尼從機器中拉出，最終耗費9小時，直到午夜才將屍塊完全取出。她的女兒則因衝擊過大昏倒，送醫治療後出院，事後她和年僅10歲的弟弟都借住在朋友家。

巴特塞瓦尼離婚後為追求更好的生活，和一雙兒女在希臘生活已有2年。友人向當地媒體表示，「她是個很好的人，為了養育孩子，每天從早到晚都在工作。」肉舖老闆則已被捕，警方正著手調查本該關閉的機器為何被啟動。