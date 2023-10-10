以色列奪回加薩邊境掌控權！　軍方證實：在黎巴嫩邊境增兵數萬人

▲ 以色列士兵在約旦河西岸站崗。（圖／路透）

記者陳宛貞、詹雅婷／綜合外電報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲，衝突邁入第4天，以軍10日聲稱，已經完全重掌加薩邊界，正在被哈瑪斯炸出的圍牆洞口附近布雷，同時搜索及剷除可能殘留的武裝份子，也在黎巴嫩邊境額外部署兵力，以應對動盪局勢。

綜合《以色列時報》及《天空新聞》，以色列國防軍（IDF）最高發言人哈加里少將（Daniel Hagari）10日表示，哈瑪斯恐怖份子7日發動襲擊，炸毀部分邊境圍牆過後，以軍現已重新控制加薩邊境，過去24小時內未發現哈瑪斯進一步滲透，也沒有恐怖份子從圍牆進入，正派工兵部隊在圍牆洞口附近區域布雷。

以軍估計，仍有少數哈瑪斯武裝份子藏匿境內，目前已完成加薩地區附近社區的撤離工作，正在進行搜索。

▲ 以色列靠近黎巴嫩邊境的地區出現以軍裝甲運兵車。（圖／路透）

另一名以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）向CNN表示，由於與黎巴嫩邊境局勢動盪，以軍已在以黎邊境地區沿線增加數萬名額外兵力，包括常規部隊與預備役士兵，應對來自黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的襲擊。

CNN報導，在以色列與黎巴嫩之間有爭議地區爆發衝突之後，以色列國防軍在與黎巴嫩接壤的邊境地區擴增兵力。康里克斯提到，截至此時的過去這幾個小時內，算是平靜，希望能維持現況，「我們強烈敦促他們，在對以色列發動任何攻擊之前要三思。」

就在9日，以色列國防軍表示，激進份子已從黎巴嫩滲透至以色列境內，部分武裝嫌疑份子死亡，以軍正針對該地區進行搜索。另據以色列醫療機構的說法，一名以色列國防軍軍官在與激進份子對戰之後身亡。

以色列與黎巴嫩被視為是敵對國家，但自2006年爆發衝突之後，兩邊基本上保持休戰狀態。近年來，黎巴嫩境內發動數起小規模火箭攻擊，引發以色列報復性反擊，黎巴嫩的巴勒斯坦派系被認為是這些攻擊行動的幕後黑手。

報導指出，伊朗支持的真主黨被美國與大部分西方國家視為恐怖組織。