哈瑪斯1500名武裝份子被擊殺！　以色列軍方：尋獲遺體

▲圖為以色列士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發的衝突進入第4天。美聯社最新消息，以色列軍方表示，已在以色列境內發現約1500名哈瑪斯武裝份子遺體。

以軍發言人赫克特（Richard Hecht）表示，在過去24小時這段時間，並無哈瑪斯武裝人員越境進入以色列境內，儘管仍有滲透的可能性。以軍10日聲稱已經完全重掌加薩邊界，正在被哈瑪斯炸出的圍牆洞口附近布雷，同時搜索及剷除可能殘留的武裝份子，也在黎巴嫩邊境額外部署兵力，以應對動盪局勢。

以色列誓言要對哈瑪斯進行報復，派出戰機持續轟炸加薩市中心，這場衝突已造成至少1600人喪命。許多以色列人第一次在自己生活的城鎮街道上目擊槍戰發生，加薩社區也被夷為平地。依據統計數據，以色列超過900名平民與士兵死亡；巴勒斯坦當局則表示，在加薩地區與約旦河西岸地區約有700人喪命。

另據以色列時報報導，以色列警方「Lahav 433」部門凍結隸屬於哈瑪斯的多個加密貨幣帳號，哈瑪斯自7日以來一直利用社群媒體籌措資金，目前Lahav 433正與國防部、以色列國家安全局（Shin Bet）及其他情報機構合作，關閉哈瑪斯正在使用的加密貨幣管道。加密貨幣交易所幣安（Binance）與以色列合作，找到並關閉這些帳戶。另外，Lahav 433也與英國警方合作，凍結巴克萊銀行（Barclays）一個帳戶。