雷根號也參加！美日韓睽違7年海上聯合軍演　南韓：遏制北韓威脅

▲圖為美國尼米茲級核子動力航母雷根號。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社東京10日綜合外電報導

日本海上自衛隊今天宣布，本月9日、10日與美國及南韓海軍在東海舉行聯合演習，其中美國航空母艦雷根號也參與其中。南韓國防部表示，此次演習是為了遏制北韓威脅。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，海上自衛隊表示，日本派出1艘護衛艦，美軍派出航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan, CVN 76）以及另外2艘巡洋艦及1艘驅逐艦，南韓海軍則派遣1艘驅逐艦及補給艦參與這次演習。

訓練內容包含反潛作戰、電子戰等各種戰術演練，海上自衛隊也釋出美軍人員搭乘直升機降落在海上自衛隊護衛艦甲板上的照片。

日本防衛省表示：「這次訓練並未針對特定國家或區域」，但也指出「這是基於當前嚴峻的安保環境所實施的訓練。」

韓聯社報導，這是自2016年以來首次舉行三方聯合海上演習。

南韓海軍表示：「此次演習是為強化韓美日嚇阻及應對北韓近來不斷升級核武及飛彈威脅的能力，並聚焦提升三方海上作戰能力以因應海上威脅，並建立基於規範的國際秩序。」

北韓8月二度發射衛星失敗，北韓中央通信社（KCNA）報導，在徹底調查原因並採取措施後，將於10月進行第3次偵察衛星發射。而10月10日是北韓勞動黨創建紀念日。

路透社報導，南韓國防部昨天表示，聯合演習結束後，雷根號預計將在本月12日抵達釜山港，並停留至16日。

2022年，雷根號睽違4年首度抵達南韓，與其他軍艦共同展示軍事力量，藉此向北韓傳達訊息。