50年來最嚴重襲擊！哈瑪斯毀滅性打擊以色列　血腥時間軸一次看

▲哈瑪斯7日向以色列展開1973年以來最嚴重襲擊，至今已造成逾千人死亡。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

剛剛過去的10月7日是猶太教神聖的安息日，以色列不少猶太家庭都計劃好在家或到猶太教堂與親友們共度時光，但數以千計的火箭彈卻在黎明時分劃破天際，揭開了巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）毀滅性攻擊的序幕，也讓以色列面臨1973年來最嚴重的一次襲擊。

綜合BBC與路透社報導，當地清晨6時30分，哈瑪斯向以色列南部發射大量火箭彈，以至於加薩60公里外的特拉維夫（Tel Aviv）都響起了空襲警報。過去，哈瑪斯的火箭彈因製作技術不佳，通常難以躲避以色列先進的「鐵穹」飛彈防禦系統，但哈瑪斯7日發射的火箭彈卻以壓倒性優勢對以色列產生打擊，規模之大顯然是經過了數月的籌劃。

▲哈瑪斯7日向以色列發射第一枚火箭彈時，不少以色列人還在睡夢中，下同。（圖／CFP）

哈瑪斯聲稱，他們在第一輪襲擊共發射了5000枚火箭彈，但以色列軍方卻表示，哈瑪斯發射的火箭彈數量只有一半。以色列住宅區濃煙滾滾，人們躲在建築物裡，頭頂上滿是呼嘯而過的砲火。隨著飛彈不斷發射，哈瑪斯一支約1000人的武裝部隊也開始集結，並在密集砲火的掩護下，突破以色列戒備森嚴的加薩屏障。

網上一段畫面顯示，有部分哈瑪斯人員為了繞過屏障，甚至試圖通過滑翔翼飛越以色列上空，另外還有部分武裝分子被拍到乘坐小船到以色列沿海城鎮與齊金軍事基地。在短短數個小時內，哈瑪斯就順著隔離牆進入以色列領土，並占據多個以色列檢查站，而以軍也在當地上午7時40分證實，哈瑪斯槍手已越境以色列，造成至少900人死亡。

▲哈瑪斯似乎得到了見人就殺的命令，血洗了加薩走廊附近舉辦的一個音樂節，導致260人死亡。（圖／CFP）

BBC指出，哈瑪斯分別在以色列27個不同地點發動了突襲，最遠之處是距離加薩東邊約22.5公里的奧法基姆（Ofakim），其餘已知的地點還有斯德羅特（Sderot）、阿什凱隆（Ashkelon）和埃雷茲（Erez）。這些武裝分子似乎得到了「見人就殺」的命令，所到之處全被血洗。

雷姆基布茲（Kibbutz Re'im）在加薩走廊附近舉辦的Tribe of Nova音樂節，也遭多名哈瑪斯武裝分子闖入後朝手無寸鐵的平民開火，導致260人死亡，另有多名男女被擄。以色列表示，至今已有100人被擄走，其中包括軍人和平民。

▲音樂節有不少男女老少被哈瑪斯武裝分子擄走。（圖／CFP）

作為反擊，以色列空軍也對哈瑪斯所控制的加薩地區發動大規模襲擊，甚至專門瞄準哈瑪斯的火箭彈發射器、為哈瑪斯提供服務的高層建築，還有哈瑪斯官員的住處，造成400多人死亡，其中包括20名兒童。

哈瑪斯證實，截至9日下午，以色列通過戰機、無人機和大砲所作出的數百次攻擊已造成加薩地區500多人死亡、2700人受傷、8萬人流離失所。目前，以色列聲稱軍方已重新控制加薩邊境，過去24小時也未發現哈瑪斯進一步滲透，並正派工兵部隊在圍牆洞口附近區域布雷。