CNN女記者加薩遇襲！直播一半火箭彈掉面前　嚇撲路邊：走到哪射到哪

▲CNN女記者沃德在直播過程中遇到火箭彈襲擊。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以巴衝突進入第三天,雙方戰事仍在持續。美國CNN資深女記者沃德(Clarissa Ward)在前線報導時,突然遇到一系列「大規模火箭彈襲擊」,嚇得這名英裔美國記者顧不得當時還在直播,立刻就地避難, 躲避砲彈襲擊。

從現場畫面可見,沃德與團隊一開始正在馬路上狂奔逃命,背景則是火箭彈呼嘯而過發出的陣陣轟鳴。不久後,他們來到一個低地,幾人便迅速倒臥在坡面,以小斜坡作為掩護。隨後,沃德面對鏡頭指出,「原諒我現在的姿勢有點不太優雅,但我們剛剛遭遇了大量火箭彈襲擊。它們在距離我們不遠處爆炸,所以我們不得不在路邊就地避難。」

Watch as a CNN reporter is forced to take shelter on the ground, just like hundreds of thousands of Israelis have been forced to do for 3 days. pic.twitter.com/gdWNHUz2CX