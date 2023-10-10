CNN女記者加薩遇襲！直播一半火箭彈掉面前　嚇撲路邊：走到哪射到哪

▲CNN女記者沃德在直播過程中遇到火箭彈襲擊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以巴衝突進入第三天，雙方戰事仍在持續。美國CNN資深女記者沃德（Clarissa Ward）在前線報導時，突然遇到一系列「大規模火箭彈襲擊」，嚇得這名英裔美國記者顧不得當時還在直播，立刻就地避難， 躲避砲彈襲擊。

CNN's Clarissa Ward taking cover in a ditch amid a "massive barrage of rockets" near the Israel-Gaza border. #IsraelPalestineWar #Hamas pic.twitter.com/MObwQ0x1dZ — Scott ???????? (@RandomHeroWX) October 9, 2023

從現場畫面可見，沃德與團隊一開始正在馬路上狂奔逃命，背景則是火箭彈呼嘯而過發出的陣陣轟鳴。不久後，他們來到一個低地，幾人便迅速倒臥在坡面，以小斜坡作為掩護。隨後，沃德面對鏡頭指出，「原諒我現在的姿勢有點不太優雅，但我們剛剛遭遇了大量火箭彈襲擊。它們在距離我們不遠處爆炸，所以我們不得不在路邊就地避難。」

Watch as a CNN reporter is forced to take shelter on the ground, just like hundreds of thousands of Israelis have been forced to do for 3 days. pic.twitter.com/gdWNHUz2CX — Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023

沃德透露，她與團隊所在的位置距離加薩只有5分鐘的路程，「在這裡，我們可以聽到戰機不斷從頭頂上飛過，還有鐵穹攔截火箭彈的聲音。但我們選擇來這裡，是因為它是這場大屠殺行動的發源地（ground zero）。這是哈瑪斯第一次突破以色列邊境，這條路也是他們進入以色列的路徑，他們現在走到哪就射到哪」。

這段影片曝光後，瞬間引起了網友們的注意並在網上瘋傳。不少網友盛讚沃德「是一名了不起、勇敢而無畏的記者」，「我看了都在發抖，我真為她的敬業精神感動」、「不管人們怎麼抨擊CNN，但他們的記者真的是冒著生命危險在做報導的」。