躲屍體下7hrs！女逃進防空洞被哈瑪斯發現　瘋狂掃射駭人一幕曝光

▲以色列南部一場音樂節遭「哈瑪斯」武裝襲擊，民眾竄逃。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯7日突襲以色列闖入音樂節開槍掃射，屠殺至少260人，大批民眾驚慌逃命的畫面在網路瘋傳。當時就在現場的女子薩希（Lee Sasi）透露，她與其他30多人躲在防空洞內，但後來被武裝份子發現，對方展開無情掃射，靠著躲在屍體下長達7個小時，才幸運逃過死劫。

▲薩希躲在防空洞內，躲在其他人遺體下方才活下來。（圖／翻攝自IG，下同）

紐約郵報報導，這場音樂節約莫有3000人參加，大多數現場民眾為以色列年輕人，隨著哈瑪斯武裝份子闖入開槍掃射，眾人瘋狂逃竄躲在果園內。然而槍響持續數小時之久，武裝人員除了挾持人質，還見人就殺。

薩希當時與其他30多人躲在防空洞內，但後來被哈瑪斯武裝人員發現，對方當場朝防空洞內隨機開火。當時許多人擠在狹小空間裡，許多人只能躲在別人屍體下方，最終只有10人倖存。

薩希當時發訊息給朋友提到，她在防空洞躲了整整7個小時，藏身別人屍體下方，武裝份子朝沒有門的防空洞投擲15枚手榴彈、發射1000發子彈。依據她傳來的照片，現場有多具遺體堆疊在一起。她事後和親戚聯繫上，以色列國防軍士兵獲報後趕到現場救人，讓她直呼能活下來，簡直就是個奇蹟。

哈瑪斯7日發射數千枚火箭彈並從海陸空入侵，造成以色列超過900人死亡，加薩則約有687名巴勒斯坦人喪命，雙方合計近1600人死亡，超過4800人受傷。