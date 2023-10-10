哈瑪斯策畫至少1年！　情報官員曝：伊朗軍援「數千萬美元武器」

▲ 從加薩發射的火箭彈射向以色列。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日向以色列發動大規模突襲，儘管伊朗否認參與其中，美媒根據現任及前任情報官員說法指出，哈瑪斯至少在1年前就開始策畫這次攻擊，且得到盟友伊朗的關鍵支持，包括軍事訓練、後勤援助及價值數千萬美元的武器。

《華盛頓郵報》報導，前任及現任西方、中東情報官員9日分析，儘管伊朗在哈瑪斯突襲中扮演的確切角色尚不清楚，這波行動卻反映德黑蘭多年來的野心，也就是用準軍事部隊包圍以色列，而這些部隊配備的武器系統愈來愈先進，足以深入打擊這個猶太國家。

相較如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等真正的伊朗代理人組織，以加薩為據點的哈瑪斯過去在一定程度上獨立於德黑蘭。但官員指出，哈瑪斯近年受益於伊朗資金大量流入、搭載先進導引系統的火箭及無人機生產技術，再加上軍事訓練，而其中有部分是在加薩以外的據點進行。

▲ 伊朗民眾上街支持巴勒斯坦。（圖／路透）

美國及以色列官員表示，他們目前並無確切證據可證明伊朗授權或直接協調這次襲擊。但現任及前任情報官員認為有跡可循，且曾有德黑蘭官員公開吹噓，近年向哈瑪斯提供鉅額軍援。

不願具名的西方情報官員指出，「當你訓練別人使用武器，就會預期他最終會用上它。」他和另一名有權限取得敏感情報的西方分析師都表示，突襲發生後的分析表明，哈瑪斯為這起行動準備數月，最晚從2022年中就開始。

十幾名情報分析人士及軍事專家受訪時，都對哈瑪斯行動的隱密性及複雜程度表示驚訝。數百名武裝份子從海陸空在以色列邊境進行協同攻擊，且出動機動滑翔傘，地面進攻的同時還有火箭彈及無人機越境打擊，精準程度遠遠超出過去的行動。

分析人士認為，儘管哈瑪斯本身擁有民兵部隊，也有本土火箭、無人機組裝線，但若沒有大量外援，很難發動這種規模的攻擊。

▲ 哈瑪斯武裝份子滲透邊境，擄殺軍民。（圖／路透）

曾在中東負責反恐任務的前中央情報局（CIA）高級行動官員波利米羅普洛斯（Marc Polymeropoulos）說明，這波突襲所需的訓練、後勤、通訊、人員及武器數量很大，加上行動的複雜性，「這表明伊朗參與其中，也突顯情報上的重大失靈」，且出動滑翔傘「勢必需要在加薩以外的地方訓練」。

白宮副國安顧問芬納（Jonathan Finer）則向CBS表示，「伊朗無疑參與共同謀畫這些襲擊。伊朗幾十年來都是哈瑪斯的主要支持者，為他們提供武器、培訓和財政支持。因此就廣泛的共謀定義來說，我們非常清楚伊朗扮演的角色。」