防衝突升級！　美軍最高將領警告伊朗「勿插手以色列危機」

▲美軍最高將領布朗（Charles Q. Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，8日又遭黎巴嫩真主黨轟炸北部邊境。美軍最高將領、美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown）9日表示，他不希望衝突擴大，警告伊朗「不要插手以色列危機」。不過，伊朗對此始終否認，並稱德黑蘭與真主黨等巴勒斯坦盟友對此毫不知情。

路透社報導，雖然美國並未提供情報或直接證據，但宣稱伊朗是哈瑪斯這次攻擊的幕後共謀者。為了協助以色列回應這場前所未有的攻擊，華府正在「加大」提供新的防空物資、彈藥及其他安全協助，五角大廈也派出福特號航母打擊群，前往地中海東部海域。

▲以巴發生數十年來最嚴重衝突。（圖／達志影像／美聯社）



布朗表示，「我們想要傳遞一個非常強烈的訊息。我們不希望這種情況擴大，我們的想法是要讓伊朗得到這個明確且響亮的訊息」，而美軍航母靠近以色列，不僅表示支持，也有著強大威懾意味。

布朗曾任美國中央司令部副司令，負責監督中東軍事任務，以及對抗伊斯蘭國（IS）的聯合空中行動。他上月接任美國參謀首長聯席會議主席後，9日在布魯塞爾首次發表公開評論。

CNN也引述五角大廈通話新聞稿報導，布朗與以色列國防軍總參謀長哈列為（Herzi Halevi）進行對話，「2名軍方領袖討論了現場安全局勢，以及加強美軍在該地區軍事態勢、強化區域威懾努力的行動」，並且承諾保持密切聯繫。此外，布朗也對於恐怖攻擊的罹難者表達哀悼。

▲真主黨支持者揮舞旗幟。（圖／路透）



真主黨（Hezbollah）是獲伊朗支持的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，旨在消滅以色列，並把西方勢力逐出黎巴嫩。2006年，他們與以色列交戰長達1個月，如今在以國面臨數十年來最大危機之際時，從北部趁機進攻，但也招致反擊。

以色列表示，9日稍早，黎巴嫩巴勒斯坦人發動越境突襲，導致一名以國官員喪生，他們隨後對黎巴嫩發動砲擊，殺死至少3名真主黨武裝份子。《路透社》指出，這次越境暴力標誌著以巴衝突「顯著往北擴大」，來到以色列與黎巴嫩邊境。