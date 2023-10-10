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哈瑪斯大屠殺！以色列千人小鎮橫屍上百人　人質被抓後陳屍街頭

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲以色列人質被抓走之後，陳屍街頭。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）入侵以色列之後，以色列南部貝里（Be'eri）成為武裝份子攻擊地點之一。然而救援團體震驚發現，加薩附近人口約1000人的貝里迄今已找到100多具遺體，社區全毀，多人橫屍街道。依據外媒經核實的影片，至少有4名以色列人被俘虜後不久，就被殺害。

綜合華盛頓郵報、The Telegraph報導，哈瑪斯武裝份子7日突襲以色列之後約1.5小時，以色列平民被挾持當作人質的第一批畫面開始出現。

影片顯示，被抓的平民雙手被綁在身後，由身穿軍裝、手持武器的男子帶走，其中部分的人赤腳走路，拍攝者高聲喊叫著，接近一處路口。沒想到在另一段畫面中，這裡出現4具遺體，研判4名死者就是當初被抓走的人質，衣服、頭髮等特徵都和當初還活著的4人相符。

●以下畫面恐引發不適，觀看前請謹慎斟酌。

華盛頓郵報對此進行核實，並由信息還原中心（CIR）定位。目前華郵無法立即確認影片拍攝的確切時間，但兩段畫面拍攝到的地點就在同一條街上，都有拍到被燒毀的汽車與相同的建築物。貝里距離加薩地區只有3英里（約4.8公里）。

當地救援機構扎卡（Zaka）國際發言人旺德（Josh Wander）表示，團隊挺進當地，截至目前尋獲至少108具遺體，死者包括孩童，「當哈瑪斯進入這裡時，他們基本上就是把眼前發現的任何一人都殺害，無論這些人是躲在屋內或是車裡」。

倖存者傑林（Haim Jelin）稱，當時武裝份子不分青紅皂白就開槍，綁架所有能抓走的人，「他們燒毀房屋讓大家不得不從窗戶逃出去，恐怖份子就在那邊等著。」

女子梅西卡（Miri Gad Mesika）坦言，她與丈夫當時正在躲槍手，把毛巾浸溼遮住臉部，丈夫在恐怖份子試著破門入內的時候，用盡全力把門關上，最終評估火災情況並趁著槍手不注意時，從二樓跳下逃到對街鄰居家，「我不知道我們當初是怎麼活下來的。」

▼以巴衝突迄今造成近1600人喪命。（圖／路透）

▲▼哈瑪斯突襲以色列。（圖／路透）

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