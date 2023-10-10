CNN直擊「防空洞全是血」！哈瑪斯往內部丟手榴彈　殘暴行徑曝

▲哈瑪斯向以色列投擲5000多枚火箭炮，警方協助平民逃難。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯對以色列發動突襲，千名武裝分子突破邊界，並發動多波襲擊，如今網路上也出現許多拍下哈瑪斯殘暴行為的影片。其中一段經CNN證實的影片顯示，哈瑪斯武裝分子朝著防空洞內投擲手榴彈，而CNN事後實地探訪了該防空洞，也在內部發現大量血跡。

CNN取得多段拍攝於哈瑪斯攻擊音樂節後的影片，武裝分子先是在7日清晨切斷供電，隨後駕車闖入，並持槍朝人群掃射，甚至往企圖開車逃亡的觀眾開槍，最終導致至少260人死亡，活動會場瞬間淪為大屠殺現場。

▲巴勒斯坦人在被哈瑪斯摧毀的以色列坦克旁慶祝。（圖／達志影像／美聯社）



一段拍攝於7日上午7時56分的行車紀錄器影片顯示，一群武裝分子包圍了一個防空洞，並對站在防空洞外面的一名打赤膊男子大吼大叫。由於行車紀錄器並未錄音，因此無法得知他們的對話，但是從畫面可以看到，該名男子最終蹲在地上，而武裝分子開始踹他。

隨後一名武裝分子開始朝防空洞內投擲手榴彈，有一名男子跑了出來，試圖躲避爆炸，他跑出了畫面外，但是武裝分子立刻舉槍對準他，並開始射擊，目前仍無法得知該名男子的下落與結局。CNN按照畫面線索親自探訪了影片中的防空洞，並在內部發現大量鮮血。

根據另一段行車紀錄器影片，一名身分不明的駕駛7日上午7時29分開車往音樂節現場靠近，隨後一名站在路邊的武裝分子開始朝汽車開槍，接著有至少10名武裝分子加入槍戰，瞄準該車，直到他最終停下來，並撞到另一輛車。