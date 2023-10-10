哈瑪斯「關鍵6人」策畫襲擊行動！　否認伊朗、真主黨事前參與

▲哈瑪斯領導層官員巴拉克（Ali Barakeh）否認伊朗參與策畫襲擊行動。（圖／達志影像／美社）



記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織「哈瑪斯」突襲以色列，而哈瑪斯的背後金主伊朗也被懷疑是否參與其中。對此，哈瑪斯一名高級官員9日表示，加薩地區只有少數的高級指揮官知道此次對以色列發動的大規模入侵計畫，伊朗與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等盟友並不知情，不過他同時也強調，一旦加薩陷入殲滅戰，他們一定會提供幫助，並加入戰鬥。

哈瑪斯流亡領導層官員巴拉克（Ali Barakeh）接受《美聯社》採訪時表示，這次的襲擊行動是由加薩地區的6名哈瑪斯高級指揮官親手策畫，並未告訴其他親密盟友。據悉，哈瑪斯甚至沒有提前將任務內容透露給負責執行的武裝士兵。

▲▼以色列南部斯德洛特（Sderot）地區遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子襲擊。（圖／路透）



哈瑪斯發動襲擊後，外界開始懷疑為其提供資金、武器以及技術的背後金主伊朗可能參與策畫，不過巴拉克否認了這項說法。先前有報導指出，伊朗的安全官員幫助哈瑪斯策畫襲擊行動，或是伊朗在一場舉行於黎巴嫩首都貝魯特的會議中批准哈瑪斯發動攻擊，對此，巴拉克都一一闢謠。

巴拉克表示，雖然伊朗政府與真主黨這些哈瑪斯的親密盟友事前對此計畫並不知情，但是如果哈瑪斯或巴勒斯坦有需要，他們一定會提供協助，加入戰鬥。

另一方面，在哈瑪斯7日大規模突襲以色列南部後，由伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨同樣也在8日趁亂偷襲以國北部，使得以色列遭到南北夾擊。