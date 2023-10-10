拜登將發表談話！美國挺以色列「永遠不會改變」　白宮亮燈聲援

▲ 美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）針對以色列的攻擊行動進入第4天，迄今造成近1600人死亡，上百人遭挾持。美國白宮官員透露，總統拜登將於美東時間10日下午1時（台灣時間11日凌晨1時）在白宮發表談話。

綜合NBC新聞、美聯社等報導，這將是拜登在以巴7日爆發衝突以來，第二次在鏡頭發表談話。稍早拜登也在社群平台X（前稱推特）發布白宮建築物亮起以色列國旗藍白顏色的照片，稱「今晚，美國向以色列人民、向全世界、向全球各地恐怖分子明確表示，我們和以色列站在一起，這一點永遠不會改變」。

▲白宮亮起以色列國旗的藍白顏色。（圖／翻攝自X／President Biden）

拜登9日與法國、德國、義大利、英國領導人進行交談後，發布聯合聲明。內容提及，盟國堅定支持以色列，譴責哈瑪斯及其駭人聽聞的恐怖主義行為。

在以巴爆發這場數十年以來最嚴重衝突之後，西方盟國紛紛聲援並表示將進一步軍援。美國已派遣福特號航母打擊群前往東地中海，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）也說，美國給予以色列的第一批援助已經在路上，但無意派遣地面部隊，且並未積極考慮從以色列緊急疏散公民。

▼以色列至少已有900人死亡，加薩地區則有680多名巴勒斯坦人喪命。（圖／達志影像／美聯社）