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哈瑪斯突襲策劃者曝！失明斷手躲地底20年　以色列暗殺5次殺不掉

▲▼7日襲擊以色列的哈馬斯幕後首腦曝光。（組圖／翻攝自X、CFP）

▲7日襲擊以色列的哈瑪斯幕後首腦曝光。（組圖／翻攝自X、CFP）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日派遣槍手潛入以色列發動突襲，同時還在加薩朝以色列發射5000枚火箭彈，導致以巴爆發近幾十年來最血腥衝突。如今媒體爆料，掀起這場腥風血雨的神秘人物是在5次暗殺中倖存下來的哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），而他也是以色列的頭號通緝犯。

綜合英媒報導，現年58歲的戴夫是哈瑪斯分支卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）的最高軍事指揮官。他自1990年加入哈瑪斯，並在2002年開始領導卡薩姆旅後，就一直操盤哈瑪斯軍事行動，還因策劃殺害以色列士兵與平民，而成為以色列的「頭號通緝犯」，並被美國國務院列入「特別指定的全球恐怖分子」（SDGTs）的名單。

在過去20年中，戴夫經歷了5次以軍的刺殺，但也因此一眼失明、一隻手被炸斷，被迫以輪椅代步。2014年，以色列與哈瑪斯在開羅的和談破局後，哈瑪斯朝特拉維夫和耶路撒冷發射了140多枚火箭彈，而以色列則在8月19日晚間轟炸戴夫位於加薩的住宅，導致這棟6層樓高的房子被夷平，他27歲的妻子和只有7個月大的兒子當場喪命。

為了躲避追殺，戴夫常年躲在加薩地底的安全屋裡，而他被流露在外的照片也只有2張，但這絲毫不影響他崇高的指揮官地位。一旦無線電傳來他的聲音，大家就做好了戰鬥的準備。日前，他對外公佈一段錄音，敦促巴勒斯坦人「拆除圍牆、驅逐占領者」；不久後，無數哈瑪斯戰士便瘋湧至以色列，屠殺以色列男女老幼。

加薩阿茲哈爾大學政治學教授阿布薩達（Mkhaimar Abusada）表示，無論在哈瑪斯或是巴勒斯坦的人心中，戴夫都像是「神一般的存在」，並受到高度尊重，「但可怕的是，這個人就和賓拉登（Osama bin Laden）一樣，是一個恐怖的殺人狂魔」。

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