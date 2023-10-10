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男駕車撞進中國駐舊金山領事館！　美警證實：擊斃嫌犯

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 中國駐舊金山總領事館疑似遭到攻擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國駐舊金山總領事館9日傳出砰然巨響，竟是一輛汽車硬生生撞進建築，現場民眾匆忙竄逃，而駕駛身上沾著血跡，被保全制伏時還喊道，「中共在哪裡？」隨後被趕到現場的員警開槍擊中。警方稍早證實，他送醫後因傷重宣告不治。

綜合《每日郵報》等外媒，疑似一名武裝襲擊者於當地9日下午3點多乘一輛藍色轎車，撞進中國駐舊金山總領事館簽證處，下車時頭部流血，口中還喊著，「中共在哪裡？」警方隨後包圍現場，開槍擊中嫌犯。

據《路透》最新消息，舊金山警察局發言人溫特斯（Kathryn Winters）在事發幾小時後的記者會上說明，「不清楚當時簽證處內有多少人，警方抵達時發現這輛車在領事館大廳內，員警進入與嫌犯交涉，接著發生槍擊」，而嫌犯送醫後被宣告死亡，警方正與國務院調查人員合作。

前往領事館申請簽證的史丹佛男大生莫爾恰諾夫（Sergii Molchanov）當時距離駕駛約有2公尺遠，目睹持刀的保全將他抓住，並將他的手臂按在背後，「他看著我，我有點害怕，因為我不知道他是否有槍或其他東西。」

幾分鐘後警察趕到，莫爾恰諾夫接著聽見2聲槍響，「這真是太可怕了。我在電視上看過，但在現實生活中目睹完全是另一回事。大家都嚇壞了，這讓我很震驚，我還在消化。」附近居民則稱，民眾從室內逃到戶外前，他聽見4、5聲槍響。

建築內的人員現已被疏散，警方拆彈技術人員及偵爆犬也到場，並呼籲民眾不要靠近，目前尚不清楚是否有其他嫌犯在逃。

發稿：0935
更新：1050

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