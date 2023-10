男駕車撞進中國駐舊金山領事館！　美警證實：擊斃嫌犯

▲ 中國駐舊金山總領事館疑似遭到攻擊。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中國駐舊金山總領事館9日傳出砰然巨響,竟是一輛汽車硬生生撞進建築,現場民眾匆忙竄逃,而駕駛身上沾著血跡,被保全制伏時還喊道,「中共在哪裡?」隨後被趕到現場的員警開槍擊中。警方稍早證實,他送醫後因傷重宣告不治。

NEW VIDEO: Car crashes into the Chinese Consulate in San Francisco.



A witness says the driver, who was shot by police, yelled "Where's the CCP?" pic.twitter.com/40g2eUsZNH