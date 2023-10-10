哈瑪斯血洗民宅！夫妻臨死前把孩子藏密室　10月大雙胞胎奇蹟倖存

▲伊泰與哈達爾把孩子藏進密室後，遭闖入家門的瑪斯殘忍殺害。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列展開大規模突襲，不僅殺害數以百計的平民，還挾持人質到加薩走廊。以色列一對年輕夫婦在家中不幸遇害，他們在生命最後一刻，把10月大的雙胞胎藏進密室裡，讓孩子奇蹟般地活了下來。

以色列媒體Walla等報導，伊泰與哈達爾（Itai and Hadar Berdichevsky）皆為30歲，生活在以色列南部的集體莊園卡法阿札（Kfar Aza），位於加薩地區以東約3英里（約4.8公里）。

案發當天，伊泰與哈達爾發現有人闖入，立刻將寶寶藏入密室，接著上前試圖擊退哈瑪斯，卻不幸遭到殺害。14小時後，以色列軍方搜索已遭血洗的住宅，驚訝地尋獲雙胞胎。2個孩子一夕之間成為孤兒，目前已經交給祖母撫養。

▲以色列與巴勒斯坦爆發數十年來最嚴重衝突。（圖／達志影像／美聯社）



哈瑪斯對以色列邊境展開大規模突襲，發射數千枚火箭彈、在音樂節展開屠殺等，奪走數百平民性命，還抓走大量人質。作為報復，以色列宣布展開「鐵劍行動」，史無前例召集30萬名後備軍人，持續轟炸加薩走廊，並對當地實施斷水、斷油、斷電、斷糧的全面封鎖。以色列總理納坦雅胡說，「空襲加薩只是開端而已。」

與此同時，哈瑪斯官員表示已經「達成目標」，對於可能的停火協議抱持開放態度。中東國家卡達也宣稱，在美國幫助下，他們正在以巴之間居中斡旋，而協調取得「正面進展」。