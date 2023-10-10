祖母遭虐殺！哈瑪斯用她手機「上傳屍體影片」　孫女一開臉書崩潰

▲ 貝德在臉書上傳多張和祖母的合照。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日大規模突襲以色列，以軍也發動空襲報復，交戰至今逾1500人喪命。一名女子痛訴，她從臉書上得知祖母遇害的噩耗，竟是因哈瑪斯武裝份子殘殺她後，用祖母的帳號上傳照片和影片，令她一打開臉書就在牆上看見惡夢般的畫面。

根據《紐約郵報》，以色列女子貝德（Mor Bayder）8日在臉書發文控訴，她和家人在臉書上得知祖母在南部尼爾奧茲（Nir Oz）的家中遇害，「一名恐怖分子進入她家，殺了她後用她的手機，拍下恐怖的一幕後上傳到她的臉書牆上。我們就是這樣知道的。」

貝德寫道，「我的祖母是我的世界、我生命中的光芒，是我的生命和家庭生活的支柱」，如今再也收不到祖母每天早上7點問她起床了沒的訊息，「我無法理解，我的心都碎了」，文中也上傳多張和祖母的合照，可見祖孫感情親密。

她形容，祖母純潔又善良，平時最喜歡園藝，「她熱愛生活。但沒有了妳，我們要如何活下去？沒有妳的我又是誰？這是我生命中的惡夢。」

哈瑪斯7日發射數千枚火箭彈並從海陸空入侵，據《天空新聞》，以軍10日稱已有逾900名以色列人死亡，2616人受傷；加薩衛生部則表示，已有687名巴勒斯坦人死於以軍空襲，2200人受傷。雙方合計逾1500人死亡，超過4800人受傷。