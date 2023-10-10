哈瑪斯表面接受以色列「經濟安撫」　實則私下練兵2年發動突襲

▲哈瑪斯突襲以色列，雙方超過1300人喪命。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，造成以國至少700人死亡。知情人士透露，哈瑪斯過去2年讓以色列誤信其願意接受經濟安撫，且無意發動攻擊，實則背地裡秘密練兵，最終趁著以色列將注意力轉移至其他地方，導致加薩邊境兵力不足時，發動攻擊。

▲▼以軍駐守各地，擊退哈瑪斯武裝分子。（圖／路透社）



以色列與哈瑪斯曾於2021年爆發激烈衝突，隨後以國試圖為加薩地區提供多個經濟誘因，以維持該地區基本的經濟穩定，其中包含准許上千名加薩走廊的巴勒斯坦人到以色列與約旦河西岸工作，而這些地方的工作薪資比加薩高出至少10倍。

以軍消息人士坦言，哈瑪斯表面上接受以色列的經濟安撫，讓以色列相信他們只想要錢，不想發生衝突，然而實際上卻一直為了這場突襲活動進行演練，並訓練大量士兵。哈瑪斯甚至在加薩走廊建造模擬以色列的定居點，讓士兵演練如何登陸與突襲。

▲以軍證實，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）已身亡。（圖／達志影像／美聯社）



以色列安全單位的消息人士直言，以色列一直相信哈瑪斯的領導人辛瓦（Yahya Sinwar）為了忙著管控加薩，無心考慮「殺害猶太人」。知情人士表示，哈瑪斯運用前所未有的情報策略，在過去數個月內誤導以色列他們還未做好準備迎接戰爭，但私下卻密謀這次的突襲任務。據悉，為了避免消息走漏，此次執行任務的1000多名武裝分子在受訓過程中不知道實際演練目的，甚至有許多哈瑪斯內部領袖事先也不知情。

以色列誤信了哈瑪斯所表現出來的種種跡象，於是開始轉移注意力，將目光轉向推動與沙烏地阿拉伯的關係正常化，並將部分部隊移調至西岸保護以色列定居點，導致加薩邊境的兵力不足。