美政府「未積極考慮」從以色列撤僑　墨西哥170人航班已起飛

▲以色列、巴勒斯坦爆發數十年來最嚴重衝突。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列展開大規模突襲，引發以巴數十年來最嚴重衝突，目前以色列900死逾2500傷，加薩則有3700人受傷。白宮國安會議發言人9日證實，美國政府「並未積極考慮」從以色列緊急疏散公民。墨西哥則已經派出2架飛機進行撤僑任務。

CNN報導，美國政府並未積極考慮撤僑，總統拜登當日稍早證實，衝突中已有11名美國人喪命、未知人數被挾持，國務院正在提供領事協助，並且更新安全警示，讓人民知悉事態發展，但美國人必須自行安排旅遊計畫離開以色列，「對於那些想要離開的人而言，依然可以選擇商務航班及陸路選項。」

不過，隨著航空企業評估在該區域繼續營運的風險，以色列商務航班選項可能變少。其中，達美航空（Delta Air Lines）就取消了本月剩餘時間往返特拉維夫（Tel Aviv）的所有航班，但稱將「與美國政府合作，因為需要協助遣返想要回家的美國公民。」

2021年美軍撤離阿富汗、2020年新冠肺炎爆發初期，美國政府都有派出飛機撤離公民。2022年烏克蘭戰爭期間，美國政府呼籲在烏人民逃離。

▲在聖盧西亞空軍基地，墨西哥空軍登上飛機，準備飛往以色列進行撤僑任務。（圖／路透）



與此同時，墨西哥政府9日表示，一架可以搭乘170人的軍機已於9日上午起飛，要把身在以色列的人民帶回母國。當日稍晚，又有另外一架飛機出發。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）證實，約有5000名墨西哥公民在以色列，其中約300人要求離開。他說，在這場衝突中，墨西哥不會選邊站，而聯合國應該召集所有成員國，尋求和平解決的方法，「除了譴責之外，更需要的是尋求和平解決方案、進行對話，避免進一步對抗與暴力。」

哈瑪斯挾持人質數量不明，但墨西哥外交部長巴爾塞納（Alicia Barcena）8日表示，其中包括2名墨西哥公民。拉丁美洲他國分別通報，秘魯有2位公民失蹤、巴拿馬1位公民失蹤、巴拉圭2位公民失蹤。