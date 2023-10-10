姊妹參加音樂節遭擄！　母竟接到「哈瑪斯來電嘲笑」崩潰爆哭

▲以色列一對姊妹參加音樂節後失蹤，疑似已遭哈瑪斯擄走。（圖／翻攝Instagram@ksenia_idan）

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列展開大規模突襲，當時正在邊境地區舉行的一場音樂節慘遭血洗，迄今尋獲逾260具遺體。其中一對年輕姊妹在現場失蹤，疑似已遭綁架至加薩走廊，她們的母親隔日竟接到哈瑪斯來電嘲笑，當場崩潰痛哭、跌坐在地。

25歲的霍迪亞（Hodia）和27歲的泰兒（Tair）住在以色列中部的貝特達甘（Beit Dagan），7日前往南部邊境參加「Tribe of Nova」音樂節，卻遇上巴勒斯坦突襲。驚慌逃跑之際，她們其中一人打電話給父親，稱現場爆出槍響，此後杳無音訊。

《今日以色列報》等外媒報導，8日上午，母親塔瑪爾（Tamar David）在家中接獲不明來電，對方是一名操著阿拉伯口音的男性，不斷嘲笑這位傷心的媽媽，還詢問「想不想嫁女兒」，讓她當場情緒潰堤。

此時，家族友人海扎凱亞（Tal Hezekiah）把電話搶過來，「然後那個恐怖份子笑了，還用蹩腳的希伯來語跟我說『你想娶她嗎？』，然後就掛掉電話。」他把此事通報給以色列國內安全局「辛貝特」（Shin Bet），而對方再也沒有打過來。

▲音樂節遭到哈瑪斯襲擊後，數百名年輕以色列人瘋狂竄逃。（圖／翻攝自X）



霍迪亞與泰兒的家人正在社群媒體上擴散消息，急切地尋找2人下落。海扎凱亞透露，根據姊妹倆失蹤前與父親的通話內容，她們其中一人很可能受傷，「某段影片被上傳到社群媒體，其中一個片段的幾秒鐘，我們看到霍迪亞被挾持到加薩走廊」，與多名年輕人一起被押上吉普車帶走。

哈瑪斯大舉突襲以色列，宣稱發射5千枚火箭彈，在民宅、集體農莊、音樂節等邊境地區與場所展開擄殺，不僅奪走數百平民性命，還挾持大量人質。作為報復，以色列展開「鐵劍行動」，史無前例召集30萬名後備軍人，持續轟炸加薩走廊，並對當地實施斷水、斷油、斷電、斷糧的全面封鎖。

根據《天空新聞》，以軍10日稱已有逾900名以色列人死亡，2616人受傷。加薩衛生部則表示，已有687名巴勒斯坦人死於以軍空襲，2200人受傷。雙方合計逾1500人死亡，超過4800人受傷。