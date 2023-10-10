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秘魯破獲台灣詐騙集團救出44人　受害者被逼打勒索電話1天僅吃1餐

▲▼ 當地警方9日公布嫌犯逮捕畫面。（圖／翻攝自X／PoliciaPeru）

▲當地警方9日公布嫌犯逮捕畫面。（圖／翻攝自X／PoliciaPeru）

中央社利馬9日綜合外電報導

秘魯警方今天表示，他們救出44名被一個台灣犯罪集團拘禁的亞洲人，歹徒利用他們在這個南美洲國家打詐騙電話勒索。

法新社報導，警方人口販運調查小組負責人馬拉維（Carlos Malaver）表示，這些亞洲人被迫佯裝是警察或司法人員，打電話到多間位在馬來西亞和台灣的公司要錢。

他說，警方週末在秘魯首都利馬（Lima）一處郊區展開救人行動，其中43人來自馬來西亞，1人來自台灣。他們僅在夜間工作，住的環境很擁擠，每天只能吃一餐。

6名台灣人和2名秘魯人遭逮捕。

被害人是9月到秘魯。詐騙集團在社群網站以賭場工作機會為餌，誘騙被害人前往利馬。被害人告訴調查人員，他們被帶到荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam），然後再到秘魯。

警方說，被害人一到當地，名為「紅龍」（Red Dragon）的台灣犯罪集團成員就拿走他們的護照，並且不讓他們與親屬聯繫。

兩名女子成功逃出並且報警後，警方隨即展開行動。

調查人員從拘禁被害人的房子中起出1萬多美元、數十支手機和金融卡。

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