母親眼皮底下奪走女嬰　烏干達黑猩猩再傳「攻擊人類」原因曝光

▲黑猩猩。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

非洲烏干達一隻黑猩猩日前從一名母親懷中奪走2個月大的女嬰，後來救援隊把她救出，但仍被宣告死亡。專家指出，由於人口不斷增加，自然棲地消失，導致野生動物與人類的衝突不斷上演。有鑑於此，烏干達當局祭出相關政策，力求改善這個危機。

綜合外媒報導，當時黑猩猩從灌木叢中冒出，奪走正在母親懷中熟睡的2個月大女嬰阿羅霍阿胡穆扎（Aroho Ahumuza）。後來搜救隊獲報展開行動，救出頭部重傷的阿羅霍阿胡穆扎，不幸的是，她被送醫急救後仍宣告不治。

動物學家珍古德（Jane Goodall）表示，由於人口不斷增加，大量使用自然資源，導致野生動物棲地逐漸消失，才使牠們與人類的衝突不斷發生。

根據國際珍古德教育及保育協會（Jane Goodall Institute，JGI）指出，烏干達約有5000隻黑猩猩，儘管牠們很少直接帶給人類威脅，攻擊性仍不容小覷。荷蘭靈長類動物學家弗蘭斯德瓦爾（Frans de Waal）透露，黑猩猩的暴力行為通常包括毀損面部、四肢、生殖器官，都是外界看來非常惡劣的行徑。

由於烏干達不時傳出人類與黑猩猩的衝突，儘管死亡人數很少，一直都是當地民眾關切的問題之一。有鑑於此，當局加大力度改善黑猩猩帶給人類的危機，祭出黑猩猩保護策略（The Chimpanzee Conservation Strategy），旨在吸引外界支持人類應與黑猩猩和平共存的計畫。

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