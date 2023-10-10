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「1200公斤大南瓜」破世界紀錄！　1顆可做687份派

▲舊金山半月彎舉辦南瓜世界盃比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山半月彎舉辦南瓜世界盃比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國明尼蘇達州一名園藝老師9日創下世界紀錄，他種出了重達2749磅（1247公斤）的南瓜，成為全場矚目的焦點。

現場的南瓜大得像是一顆巨石，或是一個能容納多人的旋轉咖啡杯，是來自明尼蘇達阿諾卡（Anoka）的園藝老師尖捷爾（Travis Gienger）種出來的，他在加州舊金山南部的半月彎舉行的第50屆世界盃南瓜比重賽中勝出，巨大的南瓜估計可以做出687份派。

43歲的尖捷爾擁有將近30年種植南瓜的經驗，他說他並沒有預期到自己會得到第一名，但是這感覺很棒。他在去年10月拿下這份殊榮。

▲舊金山半月彎舉辦南瓜世界盃比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲選手們帶了一堆巨大的南瓜前來參賽。（圖／達志影像／美聯社）

根據金氏世界紀錄，此前全球最大的南瓜是在義大利種出來的，重達2702磅（約1226公斤），於2021年創下。

尖捷爾在自家後院種植南瓜，他說今年決定給自家的南瓜「額外的照顧」，每天澆水12次，並以多餘平常的份量施肥。這位來自阿諾卡技術學院的造景與園藝老師，自從青少年就開始種植南瓜，追隨父親的腳步。

尖捷爾於2002年首次參加半月彎的南瓜比重大賽，「我努力工作好讓人們臉上能露出微笑，而且來到這裡看看這個鎮的每一個人是很棒的事。」

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