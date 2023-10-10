拜登曝11名美籍公民死於以巴衝突　將與4盟國元首商討對以援助

▲美國總統拜登在華盛頓談到以色列衝突。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列展開大規模突襲，並造成大量平民傷亡、被俘。美國總統拜登9日表示，至少11名在以美國公民已被證實死亡。

CNN報導，拜登在聲明中指出，現階段只少已確認11名具有美國公民身分者在以色列死亡，他也說遭到哈瑪斯俘虜的平民當中，「可能有」美國公民，而拜登政府正在與以色列官方就「人質危機的各個方面」進行合作。此外，他也說有多名美國公民目前行蹤不明。

以巴衝突迅速升級，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）下令，「全面封鎖」加薩地區，一切電力、糧食、水及燃料全部禁止輸入。同時，以方大動作徵召30萬名後備役軍人，這是史無前例的。

▲德國籍女遊客參加以色列音樂節無辜遭綁，哈瑪斯民兵甚至將其「裸屍遊街」。（圖／IG／shanukkk、X）

社群平台上流傳在以色列參加音樂節的德國籍30歲女性，因遭到哈瑪斯突襲死亡，之後被武裝份子扒掉上衣扔棄在皮卡車後車斗上遊街示眾。還有影片顯示白髮蒼蒼的老婦人被哈瑪斯帶上高爾夫球車，載回充當俘虜。

巴勒斯坦方面目前在以色列挾持逾百名平民作為籌碼，據了解，其中大部分已被帶往加薩走廊。

哈瑪斯卡桑旅的發言人歐貝達（Abu Obaida）9日透過影片發表聲明，稱只要以色列持續對加薩轟炸，哈瑪斯就不會與以色列進行談判，「現在已經很清楚，敵人俘虜有生命危險，就像我們的人民在（以色列）對加薩走廊的侵略中處於危險一樣。」

▲以色列轟炸加薩走廊。（圖／路透社）

2名西方官員透露，拜登計畫與法國、德國、義大利和英國的元首進行電話會議，討論以色列當前局勢。這場電話會談，預期會專注在談論如何對以色列提供人道與軍事援助，這5國此前都已對在以色列發生的血腥衝突，公開發表嚴厲譴責。