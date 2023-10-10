　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以巴衝突增至近1600人亡！　聯合國秘書長急籲停火：深感憂慮

▲聯合國祕書長安東尼歐·古特瑞斯(António Guterres)。（圖／路透）

▲聯合國祕書長古特瑞斯對以巴衝突深感憂慮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以巴衝突發展迅速，如今雙方已傳近1600人死亡，其中以色列多達900死、逾2500人受傷，加薩方面則有多達3700人受傷。遭到大規模突襲的以色列誓言復仇，大動作召集30萬後備役軍人，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）下令，「全面封鎖」加薩地區，一切電力、糧食、水及燃料全部禁止輸入。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）深表憂心。

部分媒體指出目前雙方死亡人數增至1600人，其他媒體則指至少1200人死亡。綜合外電報導，古特瑞斯9日表示，最新報告指出以色列有逾100名軍民遭到哈瑪斯（Hamas）挾持，女人、孩童和老人被抓作人質，部分俘虜人在以色列，其餘大部分都被帶往加薩走廊。

古特瑞斯表示，他「認知」到巴勒斯坦人民的不滿是合理的，「但沒有任何理由可把殺人、傷人致殘和綁架平民合理化。」他譴責巴勒斯坦並呼籲立即停止攻擊與立刻釋放俘虜。

此外，古特瑞斯也正視以色列對加薩走廊的轟炸，報告顯示已有超過500名巴勒斯坦人，包括婦女與小孩遭到殺害，超過3000人受傷，「很不幸地，以色列的行動持續進行下去，這些數字每分鐘都會上升。」

「雖然我認知到以色列合理的安全憂慮」，古特瑞斯表示，「我也要提醒以色列，軍事行動必須嚴格遵守國際人道法來執行。」

古特瑞斯對情勢的發展感到憂心，主因是這場前所為有的以巴衝突發生不過數天，已有大量老弱婦孺遭到炸死、殺害以及俘虜，「平民在任何時刻都必須被尊重和保護，民生設施必須永遠不能是目標。」

古特瑞斯對以色列宣布「全面封鎖加薩」表達憂心，他說加薩的人道情況在衝突之家就已岌岌可危，如今只會更加嚴重，而醫療物資、食物油料與其他人道物資應能夠送進加薩。他呼籲聯合國對巴勒斯坦展開人道援助，並呼籲以色列與巴勒斯坦坐下來談判，以滿足雙方合理的民族願望與安全顧慮。

ET快訊
摩鐵灌醉親妹「幫脫褲」給老公性侵　懷孕人妻在一旁默默看
快訊／力邀韓國瑜任副主席！　朱立倫：盼韓跟郭、柯多聯繫
哈瑪斯開嗆以色列　敢再轟炸加薩「每次處決1人質」
韓國瑜說出「一席話」　讓侯友宜、郭台銘、柯文哲全現身！
5縣市豪大雨！布拉萬轉中颱　挑戰強颱時間曝
哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國力挺以色列　白宮回應「派地面部隊」可能性

以巴衝突逾千人喪命　納坦雅胡：空襲加薩只是開端

拜登曝11名美籍公民死於以巴衝突　將與4盟國元首商討對以援助

以巴衝突增至近1600人亡！　聯合國秘書長急籲停火：深感憂慮

以巴衝突逾1300死　以色列召集30萬後備軍擬攻加薩

哈瑪斯開嗆以色列　敢再轟炸加薩「每次處決1人質」

美國樂透連34槓「頭獎498億元」　飆出世界第4高

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

以色列證實　直升機「突入黎巴嫩」攻擊！邊境28城居民撤進避難所

快訊／以色列宣布　正在「大規模空襲」哈瑪斯據點

一家人遭哈瑪斯俘虜全程錄影　姐遭處決...妹淚喊：她才18歲！

Toyz預告推出新飲料　「超PINEAPPLE冰茶」

以色列政府「正式宣戰」哈瑪斯　白宮證實多名美國公民已喪命

自家裝修...厚灰蓋住池塘　哈士奇路過誤判變落湯狗

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

汪小菲半夜直播喊「復婚不好嗎」　認還愛大S：她太需要愛了！

BTS柾國認住址遭外流「都搜得到」　苦笑嘆：我不在意，這是我的宿命

ToyZ拍到超派炸雞疑倒廢油！　總部發聲明：不可能倒入水溝

遊覽車開錯路！轉彎卡路中　男拿「無線mic」幫下車指揮

三上悠亞降臨龍隊主場開球　賽前萌跳《我推的孩子》舞蹈

美國力挺以色列　白宮回應「派地面部隊」可能性

以巴衝突逾千人喪命　納坦雅胡：空襲加薩只是開端

拜登曝11名美籍公民死於以巴衝突　將與4盟國元首商討對以援助

以巴衝突增至近1600人亡！　聯合國秘書長急籲停火：深感憂慮

以巴衝突逾1300死　以色列召集30萬後備軍擬攻加薩

哈瑪斯開嗆以色列　敢再轟炸加薩「每次處決1人質」

美國樂透連34槓「頭獎498億元」　飆出世界第4高

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

以色列證實　直升機「突入黎巴嫩」攻擊！邊境28城居民撤進避難所

快訊／以色列宣布　正在「大規模空襲」哈瑪斯據點

任天堂Switch 2再有新爆料　美金售價出爐、同時推出雙型號

明天XBB疫苗全民開打！同時打流感要選哪隻手？專家給建議

雙十「天神加持」愛情錢財都來　5開運大法曝

直擊／禮賓人員、維安就位清晨就位　佈置國慶會場、擦拭座椅

派黃健庭、金溥聰談「藍白合」　侯友宜：所有議題都是開放的

美國力挺以色列　白宮回應「派地面部隊」可能性

快訊／力邀韓國瑜任副主席！　朱立倫：盼韓跟郭、柯多聯繫

「尊柯」關鍵角色王金平回歸！　侯營2方案推藍白合

直擊／國慶大會今登場　邰智源、阿部瑪利亞現身拍攝「一日系列」

韓柯合體事先知情？　侯友宜：密切聯絡「韓國瑜不求任何位子」

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

4台人在新加坡賭場算牌！贏走千萬獎金出事了

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

音樂節到處是屍體　以色列士兵成人肉盾牌

以色列證實　直升機突入黎巴嫩攻擊

CNN證實哈瑪斯撕票！畫面曝：屍體特徵相符

快訊／哈瑪斯領導人驚傳已死亡

以軍宣布　正在空襲哈瑪斯據點

哈瑪斯開嗆以色列　再炸加薩要殺人質

以色列女裝死3小時　驚悚還原殺戮現場

血洗以色列音樂節！她躲灌木叢「錄最後道別」

以色列封鎖加薩　禁一切物資進入

日本新幹線「化學藥物外漏」4燒傷　5歲男童下半身染黑

美國樂透頭獎飆至498億　世界第4高

音樂節「行車紀錄器畫面」曝　男子裝死被發現

更多熱門

相關新聞

以巴衝突逾1300死　以色列召集30萬後備軍擬攻加薩

以巴衝突逾1300死　以色列召集30萬後備軍擬攻加薩

以色列軍方指出，他們史無前例召集了30萬名後備軍人，並對加薩走廊實施全面封鎖，這代表以色列可能計劃在當地發動地面攻擊，以擊敗巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」。

哈瑪斯開嗆以色列　再炸加薩要殺人質

哈瑪斯開嗆以色列　再炸加薩要殺人質

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

以色列證實　直升機突入黎巴嫩攻擊

以色列證實　直升機突入黎巴嫩攻擊

以軍宣布　正在空襲哈瑪斯據點

以軍宣布　正在空襲哈瑪斯據點

關鍵字：

以色列巴勒斯坦加薩以巴衝突聯合國António Guterres

讀者迴響

熱門新聞

陳明章拒獎：我不是中國人

即／高雄傳3死命案！一家三口陳屍公寓

4台人在新加坡賭場算牌！贏走千萬獎金出事了

泥醉女公園找友　慘遭外籍YTR拖進草叢性侵

愛喝2飲品恐難勃起！醫推「激愛必吃食物」

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

唐綺陽運勢／金牛「談感情你說了算」

iPhone 15 再爆新災情　果粉看傻：還不能維修

汪小菲求復婚遭拒！

洗衣精原來都放錯了？　家居達人：倒入「筒槽」效果更佳

韓國瑜「一席話」讓侯、郭、柯全現身

妹子狂劈6小王　床戰至少10次！男友驚見淫穢證據

5縣市豪大雨！布拉萬轉中颱　挑戰強颱時間曝

香港男神被爆隱婚生子　小17歲女方身份被起底…她發聲了

棒球前國手車上侵犯女網友　二審判決出爐

更多

最夯影音

更多
一家人遭哈瑪斯俘虜全程錄影　姐遭處決...妹淚喊：她才18歲！

一家人遭哈瑪斯俘虜全程錄影　姐遭處決...妹淚喊：她才18歲！
Toyz預告推出新飲料　「超PINEAPPLE冰茶」

Toyz預告推出新飲料　「超PINEAPPLE冰茶」

以色列政府「正式宣戰」哈瑪斯　白宮證實多名美國公民已喪命

以色列政府「正式宣戰」哈瑪斯　白宮證實多名美國公民已喪命

自家裝修...厚灰蓋住池塘　哈士奇路過誤判變落湯狗

自家裝修...厚灰蓋住池塘　哈士奇路過誤判變落湯狗

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面