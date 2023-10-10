以巴衝突增至近1600人亡！　聯合國秘書長急籲停火：深感憂慮

▲聯合國祕書長古特瑞斯對以巴衝突深感憂慮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以巴衝突發展迅速，如今雙方已傳近1600人死亡，其中以色列多達900死、逾2500人受傷，加薩方面則有多達3700人受傷。遭到大規模突襲的以色列誓言復仇，大動作召集30萬後備役軍人，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）下令，「全面封鎖」加薩地區，一切電力、糧食、水及燃料全部禁止輸入。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）深表憂心。

部分媒體指出目前雙方死亡人數增至1600人，其他媒體則指至少1200人死亡。綜合外電報導，古特瑞斯9日表示，最新報告指出以色列有逾100名軍民遭到哈瑪斯（Hamas）挾持，女人、孩童和老人被抓作人質，部分俘虜人在以色列，其餘大部分都被帶往加薩走廊。

古特瑞斯表示，他「認知」到巴勒斯坦人民的不滿是合理的，「但沒有任何理由可把殺人、傷人致殘和綁架平民合理化。」他譴責巴勒斯坦並呼籲立即停止攻擊與立刻釋放俘虜。

此外，古特瑞斯也正視以色列對加薩走廊的轟炸，報告顯示已有超過500名巴勒斯坦人，包括婦女與小孩遭到殺害，超過3000人受傷，「很不幸地，以色列的行動持續進行下去，這些數字每分鐘都會上升。」

「雖然我認知到以色列合理的安全憂慮」，古特瑞斯表示，「我也要提醒以色列，軍事行動必須嚴格遵守國際人道法來執行。」

古特瑞斯對情勢的發展感到憂心，主因是這場前所為有的以巴衝突發生不過數天，已有大量老弱婦孺遭到炸死、殺害以及俘虜，「平民在任何時刻都必須被尊重和保護，民生設施必須永遠不能是目標。」

古特瑞斯對以色列宣布「全面封鎖加薩」表達憂心，他說加薩的人道情況在衝突之家就已岌岌可危，如今只會更加嚴重，而醫療物資、食物油料與其他人道物資應能夠送進加薩。他呼籲聯合國對巴勒斯坦展開人道援助，並呼籲以色列與巴勒斯坦坐下來談判，以滿足雙方合理的民族願望與安全顧慮。