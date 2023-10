哈瑪斯開嗆以色列　敢再轟炸加薩「每次處決1人質」

▲哈瑪斯宣布,以色列如果再無預警攻擊加薩人民,他們每一次將會處決一名以色列人質。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

以色列7日與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)爆發戰爭,雙方死亡人數已超過1400人。對此,哈瑪斯發言人表示,從現在開始,以色列一旦再無預警攻擊加薩人民,他們每一次將會處決一名以色列人質。

根據美國CNN報導,哈瑪斯武裝部隊發言人奧貝達(Abu Obaida)9日宣布,從現在開始,只要以色列在無預警的情況下轟炸加薩人民,他們每一次將會處決一名以色列人質,並且會把整個過程以影片、錄音方式向外界展示。

哈瑪斯7日自加薩地區突襲以色列,事後宣稱俘虜了超過100名的士兵與平民,其中甚至包含1名以色列國防軍少將。以色列政府8日否認有少將被俘虜,但坦言確實100名士兵與平民被挾持為人質。

The official representative of the military wing of Hamas, Abu Ubaida, said that in response to each "strike without warning" from Israel, the group will execute a civilian prisoner. pic.twitter.com/PZESEAkj12