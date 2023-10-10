哈瑪斯開嗆以色列　敢再轟炸加薩「每次處決1人質」

▲哈瑪斯宣布，以色列如果再無預警攻擊加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

以色列7日與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭，雙方死亡人數已超過1400人。對此，哈瑪斯發言人表示，從現在開始，以色列一旦再無預警攻擊加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質。

根據美國CNN報導，哈瑪斯武裝部隊發言人奧貝達（Abu Obaida）9日宣布，從現在開始，只要以色列在無預警的情況下轟炸加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質，並且會把整個過程以影片、錄音方式向外界展示。

哈瑪斯7日自加薩地區突襲以色列，事後宣稱俘虜了超過100名的士兵與平民，其中甚至包含1名以色列國防軍少將。以色列政府8日否認有少將被俘虜，但坦言確實100名士兵與平民被挾持為人質。