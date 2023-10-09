　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列證實　直升機「突入黎巴嫩」攻擊！邊境28城居民撤進避難所

▲▼以色列空襲黎巴嫩，地點位在黎巴嫩境內。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列軍方證實，以軍戰鬥直升機突入黎巴嫩境內攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

以色列7日才遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊突襲，不料8日又遭到黎巴嫩真主黨以火箭彈、砲擊轟炸國境北部。對此，以色列軍方表示，以軍戰鬥直升機正在黎巴嫩境內展開攻擊，且為了防止局勢升溫擴大衝突，已下令北部邊境28城鎮居民撤離到避難所內。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍9日晚間透過一份簡短的聲明表示，以軍直升機目前正在黎巴嫩境內發動攻擊，但並未透露攻擊的規模與目標等細節。以色列國防軍稍早才表示，有多名武裝份子從黎巴嫩過境進入以色列，以軍士兵在直升機的配合下擊斃其中幾人。

▲▼ 9日又有火箭彈從加薩射向以色列。（圖／路透）

▲為了避免居民遭到火箭彈或砲擊攻擊，以色列軍方已下令北部邊境居民撤往避難所。（示意圖／路透）

以色列軍方表示，由於擔憂黎巴嫩邊境的局勢升溫，他們已經下令北部靠近黎巴嫩邊境的28 個城鎮居民撤離到避難所內，避免遭到火箭彈或砲擊攻擊，直到有下一步通知為止。報導指稱，這一份避難命令下達時，以軍士兵正在迎戰從黎巴嫩滲透的武裝份子。

另據英國BBC報導，從黎巴嫩越境進入以色列的武裝份子總共有6人，其中2人遭到以色列國防軍擊斃、3人受傷，1人越過邊境逃回黎巴嫩，後續雙方互相展開開砲，但以色列軍方未證實實際人數與細節。對此，黎巴嫩真主黨表示，他們沒有參與9日的入侵行動。

ET快訊
唐綺陽最新「12星座」運勢一次看！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

以色列證實　直升機「突入黎巴嫩」攻擊！邊境28城居民撤進避難所

快訊／以色列宣布　正在「大規模空襲」哈瑪斯據點

車廂冒白煙！日本新幹線「化學藥物外漏」4燒傷　5歲男童下半身染黑

快訊／美國國務院證實：至少9名美國人遭哈馬斯襲擊喪生

以色列宣布「全面封鎖加薩 」　禁止一切飲水食物、電力與燃料進入

4台人在新加坡賭場算牌！贏走千萬獎金出事了

快訊／哈瑪斯領導人驚傳已死亡

以色列又遭「火箭彈狂轟」響空襲警報！　防長下令：全面封鎖加薩

以色列音樂節「行車紀錄器畫面」曝！男子裝死被發現　當場遭擊殺

一家人遭哈瑪斯俘虜全程錄影　姐遭處決...妹淚喊：她才18歲！

Toyz預告推出新飲料　「超PINEAPPLE冰茶」

以色列政府「正式宣戰」哈瑪斯　白宮證實多名美國公民已喪命

自家裝修...厚灰蓋住池塘　哈士奇路過誤判變落湯狗

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

BTS柾國認住址遭外流「都搜得到」　苦笑嘆：我不在意，這是我的宿命

ToyZ拍到超派炸雞疑倒廢油！　總部發聲明：不可能倒入水溝

汪小菲半夜直播喊「復婚不好嗎」　認還愛大S：她太需要愛了！

三上悠亞降臨龍隊主場開球　賽前萌跳《我推的孩子》舞蹈

遊覽車開錯路！轉彎卡路中　男拿「無線mic」幫下車指揮

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

以色列證實　直升機「突入黎巴嫩」攻擊！邊境28城居民撤進避難所

快訊／以色列宣布　正在「大規模空襲」哈瑪斯據點

車廂冒白煙！日本新幹線「化學藥物外漏」4燒傷　5歲男童下半身染黑

快訊／美國國務院證實：至少9名美國人遭哈馬斯襲擊喪生

以色列宣布「全面封鎖加薩 」　禁止一切飲水食物、電力與燃料進入

4台人在新加坡賭場算牌！贏走千萬獎金出事了

快訊／哈瑪斯領導人驚傳已死亡

以色列又遭「火箭彈狂轟」響空襲警報！　防長下令：全面封鎖加薩

以色列音樂節「行車紀錄器畫面」曝！男子裝死被發現　當場遭擊殺

尹汝貞釜山影展「當場拒擺記者指定姿勢」！　原因惹爆笑

萬聖搞怪必買！全聯X美祿7款甜點　大潤發「蜘蛛菠蘿麵包」超搶眼

47歲曾雅蘭「更年期初期」心悸狂流汗！一就醫神奇痊癒：不舒服千萬別忍

汪小菲連線張蘭被掛斷　還原「求大S復婚」真相：只是怕她不行了

陸委會舉辦112年國慶晚宴　逾250名港澳賓客齊聚歡慶

鄭明典爆莫拉克風災內幕　上報「再不撤會死人」被長官這樣回

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

相關新聞

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

哈瑪斯領導人死亡　以色列軍方證實了

「哈瑪斯」領導人之一辛瓦（Yahya Sinwar）驚傳死亡！對此，以色列國防軍少將哈加里（Daniel Hagari）親口證實辛瓦確定已死亡。

以軍宣布　正在空襲哈瑪斯據點

以軍宣布　正在空襲哈瑪斯據點

美國國務院：至少9美國人遭哈馬斯襲擊喪生

美國國務院：至少9美國人遭哈馬斯襲擊喪生

以色列封鎖加薩　禁一切物資進入

以色列封鎖加薩　禁一切物資進入

以色列又遭火箭彈猛轟　多地響空襲警報

以色列又遭火箭彈猛轟　多地響空襲警報

關鍵字：

以色列哈瑪斯加薩走廊巴勒斯坦

讀者迴響

最夯影音

更多
一家人遭哈瑪斯俘虜全程錄影　姐遭處決...妹淚喊：她才18歲！

一家人遭哈瑪斯俘虜全程錄影　姐遭處決...妹淚喊：她才18歲！
Toyz預告推出新飲料　「超PINEAPPLE冰茶」

Toyz預告推出新飲料　「超PINEAPPLE冰茶」

以色列政府「正式宣戰」哈瑪斯　白宮證實多名美國公民已喪命

以色列政府「正式宣戰」哈瑪斯　白宮證實多名美國公民已喪命

自家裝修...厚灰蓋住池塘　哈士奇路過誤判變落湯狗

自家裝修...厚灰蓋住池塘　哈士奇路過誤判變落湯狗

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面