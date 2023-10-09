以色列證實　直升機「突入黎巴嫩」攻擊！邊境28城居民撤進避難所

▲以色列軍方證實，以軍戰鬥直升機突入黎巴嫩境內攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

以色列7日才遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊突襲，不料8日又遭到黎巴嫩真主黨以火箭彈、砲擊轟炸國境北部。對此，以色列軍方表示，以軍戰鬥直升機正在黎巴嫩境內展開攻擊，且為了防止局勢升溫擴大衝突，已下令北部邊境28城鎮居民撤離到避難所內。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍9日晚間透過一份簡短的聲明表示，以軍直升機目前正在黎巴嫩境內發動攻擊，但並未透露攻擊的規模與目標等細節。以色列國防軍稍早才表示，有多名武裝份子從黎巴嫩過境進入以色列，以軍士兵在直升機的配合下擊斃其中幾人。

▲為了避免居民遭到火箭彈或砲擊攻擊，以色列軍方已下令北部邊境居民撤往避難所。（示意圖／路透）

以色列軍方表示，由於擔憂黎巴嫩邊境的局勢升溫，他們已經下令北部靠近黎巴嫩邊境的28 個城鎮居民撤離到避難所內，避免遭到火箭彈或砲擊攻擊，直到有下一步通知為止。報導指稱，這一份避難命令下達時，以軍士兵正在迎戰從黎巴嫩滲透的武裝份子。

另據英國BBC報導，從黎巴嫩越境進入以色列的武裝份子總共有6人，其中2人遭到以色列國防軍擊斃、3人受傷，1人越過邊境逃回黎巴嫩，後續雙方互相展開開砲，但以色列軍方未證實實際人數與細節。對此，黎巴嫩真主黨表示，他們沒有參與9日的入侵行動。