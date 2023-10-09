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車廂冒白煙！日本新幹線「化學藥物外漏」4燒傷　5歲男童下半身染黑

▲▼日本JR仙台站。（圖／翻攝Google地圖）

▲日本JR仙台站。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本JR仙台站的東北新幹線列車9日中午發生液體外漏意外，由於液體可能是化學物質，洩漏後冒出白煙，有4名乘客因此受傷，其中最小的傷患為5歲男童滑倒後接觸到液體，導致膝蓋以下都因此染黑，所幸4名傷患送醫後無生命危險。

綜合日本媒體報導，JR東日本表示，列車抵達仙台站前，有乘客按下列車內的緊急呼叫按鈕，乘務員趕到後發現列車內冒出白濃煙，因此列車抵達仙台站後，便立刻通知所有乘客下車並停止行駛。

警方表示，東北新幹線列車6號車廂的一名男子發現座位上的袋子有液體漏出，因此將其拿到7號車之間，然而包包在運輸中液體也灑在走道上，一名5歲男童踩到後不慎滑倒。

警方指出，此案受傷的乘客有4人，分別是男童、男童的父母及包包主人，4人均被燒傷，送醫後確定無生命危險。此外，有一名乘客及車站工作人員聲稱身體不適也送醫治療。

此外，警方調查，包包的主人任職於地質調查公司，初步推斷男子不是故意潑灑液體導致意外發生，但詳細該液體是甚麼化學物質，仍待釐清。

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