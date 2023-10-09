以色列宣布「全面封鎖加薩 」　禁止一切飲水食物、電力與燃料進入

▲以色列宣布「全面封鎖」加薩，電力、糧食、水及燃料都不准進入。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日從加薩地區突襲以色列，以色列隨即進入戰爭狀態並派軍隊反擊。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，他已下令「全面封鎖」加薩地區，禁止一切電力、糧食、水及燃料進入。

根據美國CNN報導，以色列國防部長葛朗特9日下午宣布，他已下令「全面封鎖」加薩地區。他說，「沒有電力、沒有食物、沒有供水、沒有燃料，封鎖一切物資」、「我們正在與野蠻人作戰，我們得做出相應的反應」。

▲以巴雙方已造成至少1100人死亡，數千人受傷。（圖／路透）

哈瑪斯7日先是朝以色列發射5000枚火箭彈，接著從加薩地區陸海空攻入以色列。以色列被襲擊後，馬上進入戰爭狀態並派出軍隊反擊，除了戰機不斷空襲加薩哈瑪斯的據點外，也出動地面部隊奪回被哈瑪斯攻陷的失土。

以色列國防軍9日表示，他們已經成功奪回靠近加薩附近的定居點，這些定居點都一度被哈瑪斯入侵時佔領。以色列國防軍發言人丹尼爾（Daniel Hagari）則說，儘管成功奪回了定居點，當地仍有哈瑪斯武裝份子在行動，零星衝突仍在持續。

以色列與哈瑪斯衝突爆發後，雙方已造成至少1100人死亡，數千人受傷，儘管以色列目前已重新奪回加薩周邊的控制權，但仍有被俘虜的士兵與平民在哈瑪斯手上，衝突恐怕短時間內不會平息。