快訊／哈瑪斯領導人驚傳已死亡

▲「哈瑪斯」領導人之一辛瓦(Yahya Sinwar)傳出死訊。(圖/翻攝Israel Defense Forces臉書)



記者鄒鎮宇/綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日清晨從加薩發射數千枚火箭彈,拉開對以色列大規模突襲的序幕。據《以色列時報》最新報導,「哈瑪斯」領導人之一辛瓦(Yahya Sinwar)已經被以色列的空襲轟炸,確定死亡。

Tel Aviv: You should assume that Yahya Sinwar is dead man.



Yahya Al-Sanwar is the main commander of this battle. pic.twitter.com/nAdnBOkdp6