快訊／哈瑪斯領導人驚傳已死亡

▲「哈瑪斯」領導人之一辛瓦（Yahya Sinwar）傳出死訊。（圖／翻攝Israel Defense Forces臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日清晨從加薩發射數千枚火箭彈，拉開對以色列大規模突襲的序幕。據《以色列時報》最新報導，「哈瑪斯」領導人之一辛瓦（Yahya Sinwar）已經被以色列的空襲轟炸，確定死亡。

Tel Aviv: You should assume that Yahya Sinwar is dead man.



Yahya Al-Sanwar is the main commander of this battle. pic.twitter.com/nAdnBOkdp6 — Iran Observer (@IranObserver0) October 9, 2023

據悉，葉海亞·辛瓦是加薩走廊哈馬斯的領導人，2017年2月接替伊斯梅爾·哈尼亞的領導職務。他是哈馬斯安全機構的共同創始人之一以及哈馬斯二把手。 2015年9月，葉海亞·辛瓦爾被美國政府認定為恐怖分子，哈馬斯也被美國認定為恐怖組織。

以色列針對與哈瑪斯活動有關的目標進行多次襲擊。其中，哈瑪斯一名領袖尤尼斯（Ayman Yunis）為在加薩的住宅遭毀，他與多名家人葬身在瓦礫堆之中，尤尼斯的屍體也在8日尋獲。