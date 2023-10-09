4台人在新加坡賭場算牌！贏走千萬獎金出事了

▲新加坡金沙海濱酒店。（圖／翻攝Google Maps）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡的金沙賭場（Marina Bay Sands casino）近日成為了一個類似好萊塢電影《決勝21點》的場景，因一個算牌集團的出現而引起關注。這個集團的成員利用記下發牌規律，並使用特殊公式計算百家樂遊戲的結果，短短8天內成功奪得了43萬3730新幣（約新台幣1022萬1030元）的贏利。

根據《海峽時報》的報導，這個「算牌集團」由6名成員組成，其中4人來自台灣，2人來自馬來西亞。他們獲得了一種計算公式，並分別擔任不同角色，包括槍手、巫師、坦克和輔助。他們精心策劃，蒐集資訊以提高勝率，並運用藍牙耳機和電腦進行即時溝通，以確保高機率下注，以達到穩賺不賠的目標。這些角色還會不定期輪換，以避免被賭場工作人員發現。

然而，由於這個集團在短時間內獲得巨額贏利，賭場開始對他們進行監控。根據新加坡的法律，算牌被視為非法行為，並受到嚴格的規範。在這種情況下，集團成員可能面臨高額罰款和最長7年的有期徒刑。

被逮捕的成員包括台灣的洪俊豪、周語倫、王宇和洪妤雯，以及馬來西亞的陳建毅和蔡喜強。雖然他們的律師辯稱他們只是運用技巧而非欺詐或作弊，但新加坡對於算牌實施嚴格的規定，其中一些成員已經承認了檢察官的指控。算牌在不同國家的賭場法規不一，但在新加坡，違反規定可能導致高額罰款和監禁。