以色列準爸爸接到召集令！上戰場前淚別家人　孕妻掩面痛哭畫面曝

Pregnant Israeli wife says goodbye to her husband before his deployment today pic.twitter.com/4gUvARbQYJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）7日趁以色列歡慶猶太曆重要節日「西赫托拉節」（Simchat Torah）之際，朝以色列境內發射5000枚火箭彈，點燃以巴戰火。隨著以色列廣召軍人入伍，向哈瑪斯宣戰，一名士兵被拍到在赴前線前，和孕妻含淚道別的心酸畫面。

波蘭媒體Visegrád 24在9日拍到，一名以色列士兵被國家徵召入伍後，背著沉甸甸的黑色軍旅背包，站在路邊與妻子道別。令人難過的是，他身懷六甲的孕妻看起來即將臨盆，但這名準爸爸卻將赴戰場作戰，讓妻子難過得當眾掩面落淚，而男子則不斷地安撫妻子。

以色列軍方發言人9日指出，目前軍方已在各地做好部署，以應對任何情況發生。而以色列電視台也指出，該國約有30萬名預備役軍人已被徵召入伍。這是以色列史上最大規模的一次徵兵。