安理會未「全體一致」譴責哈瑪斯！　美大使暗指這國

▲哈姆斯大量殘殺無辜的以色列平民。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日向以色列投擲5000多枚火箭砲，並派出上千名武裝分子入侵，同時殺害並綁架平民。聯合國安理會多個成員國8日公開譴責對哈瑪斯的行為，但是卻非全體一致譴責，美國對此表示遺憾，並暗示未表態的國家。

伊斯蘭激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，並將大量人質俘虜至加薩走廊。根據以色列當局表示，至少有700名以色列人喪命，其中包含260名音樂節觀眾。聯合國安全理事會8日對此召開緊急會議，美國則對於此次危機發表強烈譴責。

美國駐聯合國副大使羅伯伍德（Robert Wood）在會後公開表示，儘管有很多國家譴責哈瑪斯此次的襲擊行動，「但顯然並非全體」。也就是說，有部分成員國不願意一同公開譴責哈瑪斯的攻擊行動。

▲以色列軍方對巴勒斯坦發動反擊。（圖／達志影像／美聯社）



羅伯伍德直言，「我不用再多說什麼，大家也能猜出是哪些國家（不願意一同譴責哈瑪斯）。」《法新社》報導，他暗指的國家顯然是俄羅斯，因為俄羅斯自入侵烏克蘭以後，與西方國家持續交惡。

多名外交官坦言，安理會並未考慮發表聯合聲明，甚至是具有約束力的決議。而俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則說，「我們主張立即停止打鬥、展開停火協商，並進行有意義的談判，而這也是安理會數十年來的主張。」

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則在會前出示以色列公民遭到哈瑪斯恐怖分子綁架的圖片。他直言，這些都是明顯的戰爭罪行，是明目張膽且有證據的戰爭罪。